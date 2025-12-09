Відео
Головна Фінанси Повне державне утримання — яку пенсію платять українцям

Повне державне утримання — яку пенсію платять українцям

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 06:10
Повне державне утриманн 2025 — у ПФУ пояснили, якою буде пенсія
Пенсіонерка. Фото: Новини.LIVE

З людьми похилого віку часто виникають ситуації, коли вони не можуть жити повноцінним життям без сторонньої допомоги. У такому разі держава може запропонувати пенсіонерам повне утримання. 

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, як нараховуються та виплачуються пенсії тим громадянам, які перебувають на повному державному утриманні. 

Читайте також:

Пенсія на повному державному утриманні

Виплата здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому пенсіонера узяли на повне державне утримання. Коли пенсіонер перебуває на повному державному утриманні у відповідній установі, він отримує 25% призначеної пенсії. Але особи, яким призначали пенсію за особливі заслуги, отримують повні виплати.

Якщо ж сталося так, що людина не постійно перебувала у закладі — лікувалася або поїхала у відпустку, тоді за період відсутності вона отримає пенсію у повному обсязі.

Пенсія й утримання непрацездатних родичів

Для пенсіонерів, які утримують непрацездатних родичів, діють додаткові правила:

  • 25% пенсії отримує сам пенсіонер;
  • до 50% — непрацездатні члени сім’ї.

Пенсія для дітей-сиріт

Держава надає повну пенсію дітям-сиротам, навіть якщо ними повністю опікується держава. Кошти переказують на їхні банківські рахунки. Інші діти, які також перебувають на державному утриманні, отримують 50% призначеної пенсії.

Раніше ми писали, що деяким українцям призначають соціальну пенсію. У 2026 році такий вид виплат можуть отримати люди від 65 років, у яких стаж менше, ніж 15 років. Ще ми розповідали про зростання соцстандартів з 2026 року. Відомо, як зміняться виплати

виплати гроші пенсіонери Пенсійний Фонд пенсія
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
