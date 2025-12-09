Повне державне утриманн 2025 — у ПФУ пояснили, якою буде пенсія

Пенсіонерка. Фото: Новини.LIVE

З людьми похилого віку часто виникають ситуації, коли вони не можуть жити повноцінним життям без сторонньої допомоги. У такому разі держава може запропонувати пенсіонерам повне утримання.

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, як нараховуються та виплачуються пенсії тим громадянам, які перебувають на повному державному утриманні.

Пенсія на повному державному утриманні

Виплата здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому пенсіонера узяли на повне державне утримання. Коли пенсіонер перебуває на повному державному утриманні у відповідній установі, він отримує 25% призначеної пенсії. Але особи, яким призначали пенсію за особливі заслуги, отримують повні виплати.

Якщо ж сталося так, що людина не постійно перебувала у закладі — лікувалася або поїхала у відпустку, тоді за період відсутності вона отримає пенсію у повному обсязі.

Пенсія й утримання непрацездатних родичів

Для пенсіонерів, які утримують непрацездатних родичів, діють додаткові правила:

25% пенсії отримує сам пенсіонер;

до 50% — непрацездатні члени сім’ї.

Пенсія для дітей-сиріт

Держава надає повну пенсію дітям-сиротам, навіть якщо ними повністю опікується держава. Кошти переказують на їхні банківські рахунки. Інші діти, які також перебувають на державному утриманні, отримують 50% призначеної пенсії.

