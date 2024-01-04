Пенсионеры могут остаться без выплат уже в апреле — как избежать

Пожилая женщина. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) обратились с предупреждением к пожилым людям, имеющим статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), об угрозе неначисления пенсий после 31 марта 2024 года. Чтобы избежать этого, необходимо пройти процедуру подтверждения личности.

Об этом сообщает одно из управлений ПФУ.

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Как отмечают в Пенсионном фонде, граждане, до 24 февраля 2022 года получившие статус ВПЛ, должны периодически проходить физическую идентификацию в государственном финучреждении "Ощадбанк".

В ПФУ напоминают, что в период действия карантинных мер с 12 февраля 2020 года такую процедуру не проводили. Однако ее возобновили с 1 июля 2023 года на фоне всеобщей отмены карантина в стране.

Эта норма предусмотрена правительственным постановлением от 27 декабря 2023 №1384.

Как сохранить начисление пенсий

Специалисты заявляют, что для регулярного получения пенсионных выплат в 2024 году пожилые люди, которые являются внутренне перемещенными лицами, должны до 31 марта текущего года пройти процедуру идентификации:

в госфинучреждении "Ощадбанк";

в Пенсионном фонде Украины.

Пройти идентификацию можно так:

Лично: обратившись в отделение Ощадбанка или в любой сервисный центр Пенсионного фонда с документом, удостоверяющим личность (паспорт).

Дистанционно: через личный кабинет на портале е-услуг Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи "Дія. Підпис" ("Дія ID"), созданной через мобильное приложение Единого государственного портала е-услуг.

Через видеоконференцсвязь: удаленно в любом тероргане Пенсионного фонда, подав заявку на сайте ПФУ. Такой порядок утвержден постановлением правления Пенсионного фонда от 20.11.2023 г. № 49-2, зарегистрирован в Минюсте 05.12.2023 г. №2111/41167.

В зарубежном дипучреждении Украины: получив документ, удостоверяющий, что гражданин жив, если пенсионер-ВПО находится за границей. Удостоверение вместе с заявлением о прохождении идентификации следует отправить в терорган Пенсионного фонда, где пенсионер состоит на учете. Оригинал удостоверения и заявление можно направить по почте заказным письмом или в отсканированном виде через портал Пенсионного фонда с использованием электронной подписи.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с января 2024 года ужесточились требования для получения пенсионных выплат в 60 и 63 года. Теперь украинцам придется работать больше.

Также мы писали, что в Украине с 1 января 2024 года повысится максимальная сумма пенсионных выплат. В связи с этим некоторые граждане получат немалую надбавку более чем в две тысячи гривен.