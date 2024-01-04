Пенсіонери можуть залишитись без виплат вже у квітні — як уникнути

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

У Пенсійному фонді України (ПФУ) звернулись із попередженням до людей похилого віку, які мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО), про загрозу ненарахування пенсій після 31 березня 2024 року. Щоб уникнути цього, необхідно пройти процедуру підтвердження своєї особи.

Про це повідомляє одне з управлінь ПФУ.

Читайте також:

Чому пенсіонери можуть втратити виплати

Як зазначають у Пенсійному фонді, громадяни, які до 24 лютого 2022 року отримали статус ВПО, мусять періодично проходити фізичну ідентифікацію у державній фінустанові "Ощадбанк".

У ПФУ нагадують, що в період дії карантинних заходів, з 12 лютого 2020 року, таку процедуру не проводили. Проте її поновили з 1 липня 2023 року на тлі загального скасування карантину в країні.

Ця норма передбачена урядовою постановою від 27 грудня 2023 року №1384.

Як зберегти нарахування пенсій

Фахівці заявляють, що для регулярного отримання пенсійних виплат у 2024 році люди похилого віку, які є внутрішньо переміщеними особами, мають до 31 березня поточного року пройти процедуру ідентифікації:

у держфінустанові "Ощадбанк";

в Пенсійному фонді України.

Пройти ідентифікацію можна так:

Особисто: звернувшись у відділення Ощадбанку чи у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду з документом, що посвідчує особу (паспорт).

Дистанційно: через особистий кабінет на порталі е-послуг Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису "Дія. Підпис" ("Дія ID"), створеного через мобільний застосунок Єдиного державного порталу е-послуг.

Через відеоконференцзв’язок: віддалено у будь-якому тероргані Пенсійного фонду, подавши заявку на сайті ПФУ. Такий порядок затверджено постановою правління Пенсійного фонду від 20.11.2023 року № 49-2, зареєстровано у Мін'юсті 05.12.2023 року №2111/41167.

У закордонній дипустанові України: отримавши документ, який засвідчує, що громадянин живий, якщо пенсіонер-ВПО перебуває за кордоном. Посвідчення разом із заявою про проходження ідентифікації треба відправити у терорган Пенсійного фонду, де пенсіонер стоїть на обліку. Оригінал посвідчення та заяву можна направити поштою рекомендованим листом, чи у відсканованому вигляді через портал Пенсійного фонду з використанням електронного підпису.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з січня 2024 року посилилися вимоги для отримання пенсійних виплат у 60 та 63 роки. Тепер українцям доведеться працювати більше.

Також ми писали, що в Україні з 1 січня 2024 року підвищиться максимальна сума пенсійних виплат. У зв'язку з цим деякі громадяни отримають чималу надбавку у більш ніж дві тисячі гривень.