Главная Финансы Пенсии в Украине — чем страховой стаж отличается от трудового

Пенсии в Украине — чем страховой стаж отличается от трудового

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 06:10
Страховой стаж в Украине — чем он отличается от трудового в 2025 году
Пенсионер. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на то, что в Украине продолжается полномасштабная война с РФ, гражданам не прекратили выплаты пенсий и другой социальной помощи. Пенсия, как известно, зависит от приобретенного трудового и страхового стажа — это схожие понятия, однако между ними существует большая разница.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Что такое страховой стаж

Термин "страховой стаж" ввели со вступлением в силу Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" 1 января 2004 года. Это период (срок), когда человек подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию. За него ежемесячно надо платить страховые взносы в размере, который не должен быть меньше минимального страхового взноса

Что такое трудовой стаж

До 1 января 2004 года стаж в Украине определяли иначе — как трудовой, рассказывали ранее в Пенсионном фонде. Это период работы, о котором есть подтверждение в трудовой книжке или же о нем есть записи в других документах. При этом основным документом, подтверждающим стаж до 2004 года, остается трудовая книжка.

Но начиная с 2004 года, вся информация об уплаченных украинцами взносах есть в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования. Это означает, что подтверждать трудовую деятельность в период с 1 января 2004 года трудовой книжкой уже не нужно.

Зачисление периодов работы в стаж

Как отмечают в ПФУ, трудовой стаж, приобретенный до 1 января 2004 года, определяется как страховой. Его зачисление происходит автоматически. Если же брать период после 1 января 2004 года, то стаж предоставляется, если человек платил страховые взносы.

О чем еще стоит знать

Напомним, уже в 2026 году некоторых пенсионеров могут лишить выплат. В группе риска находятся те граждане, которые не подтвердят свою личность путем физической идентификации.

К тому же пенсионеры должны извещать ПФУ о том, получают ли они пенсию или страховые выплаты от органов пенсионного обеспечения России. Предоставить информацию об этом можно дистанционно на веб-портале или лично подав соответствующее заявление в сервисный центр.

Ранее мы рассказывали, что в 2026 году пенсионный возраст для граждан оставят без изменений, однако возрастут требования к страховому стажу. Так, ежегодно к нему добавляется один год, поэтому выйти на заслуженный отдых украинцам все труднее. Также мы писали, что у людей есть возможность выбирать, какой вид пенсии получать — по возрасту или по инвалидности. Получать две выплаты одновременно в Украине запрещено.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
