Страховий стаж в Україні — чим він відрізняється від трудового у 2025 році

Попри те, що в Україні триває повномасштабна війна з РФ, громадянам не припинили виплати пенсій та інших соціальних допомог. Пенсія, як відомо, залежить від набутого трудового і страхового стажу — це схожі поняття, однак між ними існує велика різниця.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Що таке страховий стаж

Термін "страховий" запровадили з набранням чинності Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" 1 січня 2004 року. Це період (строк), коли людина підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню. За нього щомісяця треба сплачувати страхові внески у розмірі, який не має бути меншим за мінімальний страховий внесок

Що таке трудовий стаж

До 1 січня 2004 року стаж в Україні визначали інакше — як трудовий, розповідали раніше у Пенсійному фонді. Це період роботи, про який є підтвердження у трудовій книжці або ж про нього є записи в інших документах. При цьому основним документом, що підтверджує стаж до 2004 року, залишається трудова книжка.

Натомість починаючи з 2004 року, уся інформація про сплачені українцями внески є у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Це означає, що підтверджувати трудову діяльність в період з 1 січня 2004 року трудовою книжкою вже не потрібно.

Зарахування періодів роботи до стажу

Як зазначають у ПФУ, трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року, визначається як страховий. Його зарахування відбувається автоматично. Якщо ж брати період після 1 січня 2004 року, то стаж надається, якщо особа сплачувала страхові внески.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, вже у 2026 році деяких пенсіонерів можуть позбавити виплат. У групі ризику перебувають ті громадяни, які не підтвердять свою особу шляхом фізичної ідентифікації.

До того ж пенсіонери мають сповіщати ПФУ щодо того, чи отримують вони пенсію або страхові виплати від органів пенсійного забезпечення Росії. Надати інформацію про це можна дистанційно на вебпорталі або особисто подавши відповідну заяву до сервісного центру.

Раніше ми розповідали, що у 2026 році пенсійний вік для громадян залишать без змін, однак зростуть вимоги до страхового стажу. Так, щороку до нього додається один рік, тож вийти на заслужений відпочинок українцям усе важче. Також ми писали, що у людей є змога обирати, який вид пенсії отримувати — за віком або по інвалідності. Отримувати дві виплати одночасно в Україні заборонено.