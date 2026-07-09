Пенсии в Ощадбанке: кому необходимо перевести выплаты с почты

Банковское отделение, карта в руках женщины. Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Украинцы, получающие пенсии на почте, могут перевести выплаты на карточные счета государственного "Ощадбанка". Известно, какие правила действуют относительно этой процедуры и кому она необходима в 2026 году.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Кто и как может перевести пенсию с почты в Ощадбанк

Как отмечают в ПФУ, в случае изменения банковских реквизитов или финансового учреждения пенсионер обязан проинформировать об этом органы Пенсионного фонда. В частности, сделать это можно дистанционно через портал электронных услуг ПФУ.

Также граждане могут через портал подать заявление на перевод пенсии с почты на банковскую карту. Особенно такая возможность актуальна для тех, кто вынужден переезжать во время войны в более безопасные регионы или за границу.

Перейти на другой способ получения выплат граждане могут по собственному желанию в любое время, подав заявление в Пенсионный фонд.

Пенсию можно получать в любом из более чем 40 уполномоченных финансовых учреждений, которые соответствуют требованиям законодательства и сотрудничают с ПФУ. Главным условием является то, что банк должен быть участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В частности, клиенты могут перевести средства в Ощадбанк.

Для этого необходимо выполнить несколько шагов:

Обратиться в отделение банка, открыв карту с реквизитами (как правило, открытие/обслуживание пенсионного счета бесплатное). Отсканировать необходимые документы для загрузки на электронный портал ПФУ (паспорт, идентификационный код), размер файла не должен превышать 1 Мб. На портале электронных услуг ПФУ в правом верхнем углу экрана выбрать пункт "Вход" и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Далее слева перейти в раздел "О пенсионном обеспечении"; Нажать на пункт "Внесение изменений в пенсионное дело" Выбрать опцию "Заявление об изменении способа выплаты пенсии". Ввести информацию в поля формы заявления, следуя подсказкам на экране, в частности, указав номер банковского счета в международном формате IBAN (из 29 цифр и букв). Добавить отсканированные документы; Подписать электронной подписью и нажать "Отправить в ПФУ". Информацию о результатах обработки заявления можно найти на панели слева в разделе "Мои обращения".

Какия условия для пенсионных счетов в Ощадбанке

В случае перехода на получение пенсии через Ощадбанк пенсионеры будут иметь доступ к различным банковским услугам.

Эта категория клиентов обладает рядом льгот и преимуществ. В частности, с пенсионных карт не взимается комиссия при снятии наличных, если пользоваться банкоматами Ощадбанка. В то же время:

при снятии в банкоматах других банков до 10 тыс. грн/мес. — бесплатно, а свыше этой суммы — 1% от суммы + 5 грн;

при снятии в банкоматах за рубежом — 1,5 % от суммы + 35,00 грн.

Комиссии в банке. Источник: Ощадбанк

Также среди преимуществ — возможность получать дополнительный доход за счет размещения средств на накопительной части карточного счета через услугу "Мобильные сбережения".

Ранее Новини.LIVE писали о том, что до 31 января 2027 года некоторым владельцам пенсионных карт Ощадбанка будет доступна возможность получить вознаграждение за покупки в размере 300 грн. Речь идет об электронном сертификате, который можно получить, соблюдая несколько правил.

Еще Новини.LIVE сообщали, что клиенты Ощадбанка должны использовать деньги от государства в рамках правительственной программы "Национальный кэшбэк" до новой даты. Теперь требуется снять накопленные средства до 31 июля 2026 года. Если этого не сделать, то после этой даты они вернутся на счета в государственный бюджет.