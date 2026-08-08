Пенсии и субсидии могут отобрать: украинцам назвали неожиданные причины

Люди на улице, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Слухи о том, что украинцам начнут массово отменять субсидии и пенсии из-за проживания за границей, валютных счетов или дорогих покупок, в последнее время только набирают обороты. Но где правда, а где обычное запугивание? Известно, в каких случаях государство действительно может пересмотреть выплаты, а когда волноваться не стоит.

Об этом сообщает Ассоциация налогоплательщиков Украины, передает Новини.LIVE.

Заберут ли субсидию из-за счета за границей?

Сам факт наличия банковского счета или карты в другой стране не означает автоматическую потерю государственной помощи.

Украина действительно участвует в международном обмене финансовой информацией (CRS), однако эти данные получает только Налоговая служба. Пенсионный фонд не имеет прямого доступа к информации о зарубежных счетах украинцев, поэтому субсидию из-за этого не отменят.

Когда выплаты пенсионерам за рубежом могут быть приостановлены

Выезд за пределы Украины не является основанием для отмены пенсии. Но есть важное условие. Если пенсионер более шести месяцев не пользуется пенсионной картой, не проходит идентификацию или не подтверждает, что жив, Пенсионный фонд может временно приостановить выплаты. Саму пенсию человек не теряет, но для ее возобновления придется пройти необходимые процедуры.

Когда из-за родственника можно лишиться субсидии

Если кто-то из членов семьи находится за границей более 60 дней и об этом не сообщили в Пенсионный фонд, могут возникнуть проблемы. В таком случае субсидию могут пересчитать или даже отменить, а излишне выплаченные средства потребуют вернуть.

Впрочем, этого можно избежать. Достаточно уведомить Пенсионный фонд о выезде человека, после чего его просто исключат из расчета субсидии.

Какие покупки проверяют

Еще одна причина лишиться права на субсидию — крупные расходы. Если в течение года человек приобрел автомобиль, дорогую технику, драгоценности или другие товары на сумму свыше 100 000 гривен, помощь могут отменить.

Но есть исключения. На субсидию не влияют:

оплата лечения;

расходы на образование;

покупка жилья за средства от продажи единственного дома или квартиры (на условиях, определенных законом).

Как учитываются деньги от родственников из-за рубежа

Если дети или супруг регулярно переводят деньги из-за рубежа, эти поступления считаются доходом семьи. Именно поэтому они могут повлиять на право на получение субсидии. Если совокупный доход превысит установленные нормы, размер государственной помощи будет пересмотрен.

Депозиты и покупка валюты

При проверках учитываются и банковские сбережения. Субсидию могут отменить, если:

общая сумма депозитов превышает 100 000 гривен;

человек купил иностранную валюту или драгоценные металлы на сумму более 100 000 гривен одной операцией.

Что стоит помнить

Система проверки государственных выплат работает автоматически и регулярно сверяет информацию из различных государственных реестров. Поэтому скрывать изменения в составе семьи, доходах или имущественном положении не стоит.

Зато в большинстве случаев достаточно своевременно уведомить Пенсионный фонд об изменениях, чтобы избежать неприятностей. Если действовать открыто и в рамках закона, пенсии и субсидии никто безосновательно не заберет.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Пенсионный фонд усиливает проверку пенсионных выплат и будет регулярно сверять данные получателей с государственными реестрами. Пенсионерам, у которых изменились обстоятельства или отсутствуют документы, рекомендуют своевременно обратиться в ПФУ, ведь в отдельных случаях без подтверждения права на выплаты их начисление может быть пересмотрено.

Также Новини.LIVE писали, что Пенсионный фонд проводит инвентаризацию пенсионных дел и проверяет правильность назначения выплат даже спустя много лет. Если после такой проверки пенсию уменьшили, пенсионер может потребовать письменное обоснование решения, ознакомиться с материалами дела и, при необходимости, обжаловать перерасчет.