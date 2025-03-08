Пеня и налоги — что стоит знать ФЛП о штрафах

Мужчина подписывает документы. Фото: Unsplah

Вопрос невыполнения налоговых обязательств и начисления пени за неуплату налогов, является актуальным не только для предпринимателей, но и для физических лиц. Налоговая пеня — вид финансовой санкции за несвоевременную уплату налогов, которая увеличивает финансовую нагрузку на гражданина, поэтому у него не всегда есть возможность ее оплатить.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать предпринимателям о начислении пени.

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Пеня за неуплату налогов — когда начисляют и какой размер

Как объяснили в ГУ Государственной налоговой службы в Волынской области, в соответствии со статьей 129 Налогового Кодекса Украины, пеня касается налогового долга, ее начисляют после того, как заканчивается установленный законодательством срок погашения согласованного денежного обязательства.

Если плательщик самостоятельно определяет, какой будет сумма денежного обязательства, пеню начисляют по истечении 90 календарных дней, после последнего дня предельного срока уплаты денежного обязательства. Пеню больше не будут начислять, когда плательщик переведет деньги на соответствующий бюджетный счет.

"Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки уплаты денежного обязательства, включая день погашения, из расчета 100% годовых учетной ставки Национального банка Украины. Санкция действует на каждый такой день", — отметили налоговики.

Когда можно аннулировать пеню

Отменить пеню и денежное обязательство можно, если есть такие основания, как:

срок давности истек;

вины плательщика в нарушении сроков нет;

пеню назначили на денежные обязательства и/или налоговый долг наследодателей;

в случае ошибочной уплаты налогов на другой бюджетный счет (без нарушения законодательно определенного срока).

Понадобятся доказательства того, что ФЛП не виноват в нарушении. Иначе придется заплатить и налог, и штраф, и пеню.

Напомним, ФЛП могут не указывать в декларациях некоторые виды доходов. Соответственно, им не обязательно платить налоги.

Также недавно мы объясняли, кто из ФЛП может не платить военный сбор. С 2025 года размер налога составляет 5%.