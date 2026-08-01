Отмена пенсии после выезда за границу: как возобновить выплаты

Пенсионерки сидят на скамейке в парке, мужчина с телефоном в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Многие украинцы остаются за границей, в то время как другие задумываются о выезде в другую страну из-за полномасштабной войны с Россией. Некоторые граждане опасаются, что после выезда им приостановят начисление пенсии. Однако паниковать по этому поводу не стоит — выплаты можно возобновить, если сделать все правильно.

Об этом написала в своём Telegram-канале представительница Уполномоченного Верховной Рады по правам граждан, пострадавших в результате вооружённой агрессии РФ, Ольга Алтунина, сообщает Новини.LIVE.

Причина приостановки выплаты пенсии

Чаще всего это происходит из-за того, что пенсионер не прошел физическую идентификацию или в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) отсутствуют сведения о неполучении пенсии от РФ. Последнее условие касается пенсионеров, выехавших с временно оккупированных территорий Украины.

Чтобы возобновить выплату пенсии, необходимо пройти физическую идентификацию.

Как пройти физическую идентификацию онлайн через Дию

Понадобятся два цифровых устройства (смартфон, ноутбук и т. п.):

одно — для работы на веб-портале электронных услуг ПФУ;

другое — для работы в мобильном приложении Дія.

Процесс физической идентификации происходит следующим образом:

Авторизация в личном кабинете на веб-портале ПФУ или в приложении Пенсионного фонда Украины. Идентификация по фотографии. После успешного входа в личный кабинет на веб-портале ПФУ или в приложении идентификация считается пройденной.

Как пройти физическую идентификацию во время видеоконференции с ПФУ

Подайте заявление в ПФУ. Получите данные о дате и времени видеоконференции (информация будет отправлена на электронную почту). Во время собеседования ответьте на вопросы, предъявите паспорт.

После видеоинтервью территориальный орган ПФУ примет решение об установлении или неустановлении личности получателя выплат.

Как пройти физическую идентификацию в зарубежном дипломатическом учреждении

Для возобновления пенсионных выплат необходимо получить документ, подтверждающий, что человек жив, и отправить его вместе с заявлением о возобновлении выплаты пенсии в территориальный орган Пенсионного фонда Украины заказным почтовым отправлением или подать онлайн через веб-портал ПФУ, подписав документы квалифицированной электронной подписью.

Что делать украинцам, приехавшим из ТОТ

Такие граждане, как пояснила Алтунина, должны сообщить ПФУ о том, что страна-агрессор не выплачивала им пенсии. Это можно сделать в личном кабинете на веб-портале ПФУ или во время прохождения видеоидентификации.

Ранее Новини.LIVE писали, кому из украинцев Пенсионный фонд доплачивает 25% к минимальной пенсии. Речь идет о пожилых людях со статусом участника боевых действий. Выплата назначается в качестве доплаты к основному размеру пенсии.

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