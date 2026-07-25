Открытие Digital карты в ПриватБанке: как начать получать пенсию

Банковское отделение, телефон. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Госучреждение "ПриватБанк" предоставляет возможность дистанционного открытия карты Digital для пожилых людей с целью получения пенсии. В банке рассказали о преимуществах и уточнили правила оформления в 2026 году.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

Как оформить пенсию на Digital-карту в ПриватБанке

По информации финучреждения, Digital-карта для выплат доступна в мобильном приложении "Приват24". Речь идет о виртуальной банковской карте без пластикового носителя, которая имеет некоторые особенности использования, однако по своим функциям не уступает физической карте.

Для такой карты доступны все стандартные финансовые операции. С ее помощью можно:

оплачивать покупки в сети Интернет;

осуществлять оплату коммунальных услуг;

получать и отправлять переводы.

Кроме того, если у клиента есть современный смартфон с технологией NFC, то цифровую карту можно добавить в систему мобильных платежей Apple Pay или Google Pay и использовать бесконтактную оплату в обычных торговых точках.

Существует два способа оформления цифровой карты и открытия пенсионного счета онлайн в зависимости от того, является ли гражданин клиентом банка или нет. А именно:

Для клиентов ПриватБанка:

Чтобы оформить Digital-карту, необходимо авторизоваться в "Приват24"; Открыть меню "Все счета"; Нажать "Добавить" и выбрать "Digital-карта"; Выбрать тип карты "Дебетовая", платежную систему (Visa/Mastercard) и валюту "гривна"; Подписать документы на открытие счета; Подождать 10 минут, пока новая карта появится в электронном виде.

Для того, чтобы получать пенсию на виртуальную карту, необходимо также подготовить заявление о перечислении средств и передать его в Пенсионный фонд.

Для тех, кто не является клиентом ПриватБанка

Для оформления Digital Карты для выплаты пенсии алгоритм тот же. Также необходимо скачать приложение "Приват24" и авторизоваться в нем. Однако дополнительно следует подготовить паспорт и идентификационный код для ПФУ.

Перевод пенсии на карту ПриватБанка

Также граждане могут перевести пенсию с почты на карту. Для этого нужно прийти в отделение ПриватБанка с паспортом и идентификационным кодом, а также телефоном.

В отделении сотрудники помогут оформить пенсионную карту мгновенного выпуска или карту с фотографией. Также необходимо будет подписать заявление на перечисление средств. На основании этого Пенсионный фонд изменит реквизиты платежа в своей базе данных.

Таким же образом можно сменить банк для получения пенсии, то есть перейти на обслуживание в ПриватБанке из любого другого финансового учреждения.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в ПриватБанке для украинских предпринимателей стал доступен новый инструмент для планирования расходов. Речь идет о запуске бизнес-карты для физических лиц-предпринимателей со специальным кредитным лимитом. Его размер будет привязан к доходу предпринимателя (в размере 10% от объема, но не выше 500 000 грн).

Еще Новини.LIVE писали о том, для чего нужен финансовый номер клиентам ПриватБанка. В частности, его используют для восстановления доступа к приложению. При наличии сразу нескольких номеров все их можно оставить банку для связи, однако финансовый номер для операций должен быть единственным. Выбрать его можно самостоятельно и сообщить об этом банк.