Отключение газа за долги: какие проблемы имеют клиенты Нафтогаза

Коммунальные счета, деньги. Фото: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Некоторые клиенты компании "Нафтогаз Украины" рассказали о длительной процедуре возобновления газоснабжения после отключения из-за задолженности. Согласно действующим правилам, гражданам необходимо не только погасить долг, подождать более месяца на разрешение о возобновлении газоснабжения, но и дополнительно оплатить расходы на повторное подключение.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на сообщение на странице Нафтогаза в Facebook.

Какие проблемы грозят из-за долгов перед Нафтогазом

В одном из сообщений гражданка рассказала, что у нее была задолженность перед ГК "Нафтогаз Украины", из-за чего было отключено газоснабжение.

Женщина оплатила долг, однако уже долгое время не может получить ответ о предоставлении разрешения на возобновление услуги.

Она отметила, что оператор горячей линии заверил, что согласно законодательству Украины в течение месяца должны сообщить о результате, однако этот срок истек, а решения до сих пор нет.

"Не могу дождаться ответа компании "Нафтогаз Украины" после оплаты задолженности за потребленный газ. Уже неоднократно звонила на горячую линию... Наступает зима, разрешения на возобновление подачи газа так и нет", — говорится в сообщении.

Также женщина отметила, что каждый оператор по-своему трактует дальнейшие действия. В последний раз в контакт-центре заявили, что помимо задолженности и моральной компенсации компании, клиенты обязаны оплатить Нафтогазу расходы за отключение/подключение газа.

Гражданка подчеркнула, что соответствующая дополнительная финансовая нагрузка на клиентов во время военного положения недопустима.

Почему грозит отключение газа и как подключить его снова

Согласно правилам, обновленным несколько лет назад, газоснабжающие компании имеют право отключать газ должникам. Причин для такого развития событий несколько, и в зависимости от этого будет определяться дальнейший алгоритм действий:

Задолженность за газ — самая распространенная причина. После ее погашения специалисты должны подключить газ в установленные сроки; Истечение срока поверки счетчика/его неисправность — подключение возможно после замены или поверки прибора; Самовольное подключение/вмешательство в газовую сеть — требует уплаты штрафа и полной легализации.

Стоимость повторного подключения зависит от причины отключения и объема необходимых работ. В частности, если речь идет о задолженности, то после оплаты фиксированная плата за вызов специалиста может колебаться от 300 до 1 000 грн.

Процедура повторного подключения следующая:

Необходимо устранить причину отключения — погасить задолженность, отремонтировать неисправное оборудование, заменить счетчик или оформить отсутствующие документы.

Подать заявление на повторное подключение — можно обратиться к оператору газораспределительной сети области лично, онлайн или по почте.

Подготовить пакет документов — он зависит от причины отключения.

Оплатить услугу повторного подключения — если это предусмотрено договором.

Дождаться выезда специалиста — после проверки состояния оборудования и отсутствия утечек он восстановит подачу газа.

Подписать акт о подключении и проверить работу газового оборудования.

Если человек накопил долги и не погашает их, то поставщик имеет право обратиться в суд. В зависимости от вынесенного решения исполнитель будет иметь право:

налагать арест на имущество должника;

налагать арест на банковские счета, с которых будет списана задолженность.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях может возникнуть задолженность за газ. По данным Нафтогаза, чтобы избежать долгов, клиенты должны соблюдать несколько правил. В частности, необходимо рассчитываться за газ своевременно — до 25 числа каждого месяца, ведь даже из-за несвоевременной оплаты может возникнуть задолженность.

Еще Новини.LIVE писали, когда клиентам Нафтогаза нужно обновлять данные. Подавать новую информацию необходимо в случае смены владельца жилья (приобретенное/унаследованное жилье), в связи с изменением паспортных данных, а также в случае смены фамилии. При этом в разных ситуациях компании потребуется подать отдельные пакеты документов.