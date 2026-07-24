Отчет о доходах перед ПриватБанком: что нужно знать клиентам

Заполнение анкеты, банковское отделение. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В государственном финансовом учреждении "ПриватБанк" введено требование об обновлении персональных данных для дальнейшего обслуживания счетов. В частности, необходимо указать ежемесячную сумму поступлений, в противном случае — осуществлять операции по картам и счетам до обновления информации будет невозможно.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу банка.

Зачем обновлять персональные данные в ПриватБанке

Как отмечают в финансовом учреждении, клиенты обязаны время от времени предоставлять банку отчеты об уровне ежемесячных финансовых поступлений. При этом соответствующую процедуру необходимо проходить, даже если идентификационные данные остаются неизменными. Финучреждению все равно необходимо иметь обновленное документальное подтверждение действительности, а потому нужно повторно внести информацию в анкету.

Как правило, в ней содержится небольшой список вопросов, среди которых будет просьба указать актуальный адрес регистрации и фактическое место жительства. Что касается уровня дохода, то речь идет о максимальной месячной сумме, которая может поступить на все карты клиента.

Важно не занизить сумму, ведь в случае ее превышения финансовая организация потребует подтверждения законности источников дохода. Поэтому необходимо тщательно подсчитать все возможные поступления и переводы, в качестве исключения — перечисления средств между собственными картами.

Несмотря на стандартный лимит на переводы в размере 100 000 грн, утвержденный Национальным банком Украины (НБУ), клиенты должны знать свои собственные ограничения на поступления.

"Вы не сможете осуществлять никаких операций по картам и счетам до обновления данных. В отдельных случаях банк может запросить документы, подтверждающие источники происхождения средств", — говорится в сообщении.

Раскрытие персональной информации предусмотрено законом № 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Как обновить анкетные данные через "Приват24"

Обновлять информацию клиенты ПриватБанка должны как минимум один раз в пять лет, однако срок финансовое учреждение определит для каждого индивидуально, в зависимости от уровня риска для деловых отношений.

Если банк направил запрос на обновление данных, чтобы избежать блокировки счета, клиент должен в течение 30 дней сделать это в онлайн-режиме или обратиться в отделение.

В частности, подать актуальную информацию можно удаленно прямо в мобильном приложении "Приват24". Для этого необходимо:

Открыть уведомление "Обновить информацию"; Подтвердить отсутствие связей с агрессорами (РФ/Беларусь); Ввести ПИН-код карты для подтверждения; Просмотреть ранее предоставленные данные и внести коррективы в случае изменений; При необходимости добавить документы (из приложения "Дії"/выбрать из списка и сфотографировать при отсутствии приложения "Дії"); Указать адрес регистрации или проживания; Уточнить социальный статус; Указать данные о возможных максимальных доходах в месяц; Поставить подпись.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ПриватБанке предупредили об активизации деятельности мошенников в сети. Зафиксирована новая масштабная волна рассылки фишинговых писем. Опасный для личных данных и средств механизм заключается в следующем: клиент получает на почту или в мессенджеры официальное письмо от банка или государственного учреждения, однако при его открытии могут загрузиться вредоносные файлы и ссылки.

Также Новини.LIVE писали о преимуществах "Дія.Карта" для получения социальных выплат. Такая карта содержит текущий счет и счета государственных программ с условиями расходования средств. В частности, средства по социальным программам не подлежат принудительному взысканию или аресту. Кроме того, абсолютно все операции осуществляются без комиссий.