От клиентов Нафтогаза требуют важную справку: зачем она нужна
От клиентов газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" могут потребовать дополнительную справку при оформлении жилищной субсидии. Украинцам разъяснили, какие документы необходимо подготовить, чтобы избежать отказа в назначении помощи по оплате коммунальных услуг.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Нафтогаза.
Какая справка требуется от Нафтогаза и как ее оформить
По информации пресс-службы компании, украинцам, оформляющим субсидии на оплату природного газа, в отдельных случаях необходимо будет подать дополнительные справки от Нафтогаза.
Речь идет о документе, подтверждающем отсутствие задолженности за природный газ. Получение такого документа от компании является обязательным для определенных категорий заявителей. В частности, такая справка необходима тем, у кого ранее были просроченные платежи до подачи заявки на жилищную субсидию, а также в случае смены владельца жилья.
Эта информация необходима для подтверждения отсутствия задолженности и правильного начисления субсидий. Если соответствующего подтверждения не будет, гражданам могут отказать в назначении помощи на оплату этой жилищно-коммунальной услуги.
По данным компании, получить справку клиенты могут как в дистанционном режиме, так и лично. В частности, в онлайн-формате это можно сделать:
- через личный кабинет на сайте my.gas.ua;
- через терминалы самообслуживания Ощадбанка, ПриватБанка, EasyPay или City24.
В случае личного получения справки необходимо обратиться в Центр обслуживания клиентов или партнерское отделение компании Нафтогаз, предъявив паспорт или ID-карту, а также EIC-код или номер лицевого счета.
Как начать пользоваться личным кабинетом Нафтогаза
Справку можно оформить через личный кабинет на сайте компании. Речь идет об удобном и понятном сервисе, обладающем множеством функций. Чтобы зарегистрироваться в нем, необходимо:
- Нажать на сайте gas.ua на опцию "Личный кабинет";
- Выбрать раздел "Зарегистрироваться".
- Ввести 9-значный номер личного счета (указан на платежке) и первые три буквы фамилии;
- Выбрать удобный способ регистрации: по телефону, электронной почте или через Google;
- Создать пароль из восьми символов;
- Пройти дополнительную верификацию с помощью телефона.
Помимо получения справки, в личном кабинете будет доступна возможность:
- оплачивать потребленный природный газ онлайн;
- просматривать состояние счета и историю платежей;
- передавать показания счетчика;
- управлять несколькими счетами.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что Нафтогаз рекомендовал приобрести устройства для домов с газовыми приборами с целью раннего обнаружения утечек газа. Специалисты подчеркнули, что только в Киевской области зафиксировали 57 случаев подозрений на отравление угарным газом. Из этого числа четыре случая закончились трагически.
Также Новини.LIVE сообщали, что в Нафтогазе изменились реквизиты для расчетов. Клиентов призвали при оплате проверять правильность информации. В частности, речь идет о ситуациях, когда цифры нужно вводить вручную или по сохраненному шаблону. Чтобы избежать проблем, необходимо отправлять деньги на новые реквизиты.
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