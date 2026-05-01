Главная Финансы До 4 000 грн ежемесячно: с владельцев некоторых авто хотят взимать налоги

До 4 000 грн ежемесячно: с владельцев некоторых авто хотят взимать налоги

Дата публикации 1 мая 2026 14:19
Для владельцев некоторых авто планируют ввести налоги: кто будет платить до 4 000 грн ежемесячно
Люди в автомобиле. Фото: Новини.LIVE

В Украине могут ввести ежемесячный налог для владельцев электромобилей. Его размер будет достигать до 4 тысяч гривен и будет зависеть от стоимости авто.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил народный депутат Сергей Нагорняк, комментируя возможные изменения в законодательство.

Чем вызвано такое решение

Нардеп отметил, что нынешние правила создают определенный перекос, ведь владельцы электрокаров фактически имеют меньшую налоговую нагрузку по сравнению с другими участниками рынка.

Кроме того, по словам депутата, электромобили частично получают косвенную поддержку от государства — в частности из-за относительно дешевой электроэнергии для зарядки.

Сколько налога придется платить

Нагорняк предлагает ввести фиксированный ежемесячный платеж, который будет определяться в зависимости от стоимости транспортного средства и его условного класса.

"Для автомобиля стоимостью около 30 тысяч долларов это ориентировочно 4 тысячи гривен в месяц", — пояснил нардеп.

По его мнению, такой механизм позволит уравнять налоговую нагрузку между владельцами электрокаров и автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, однако требует дополнительного анализа и доработки.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, когда за денежные переводы между супругами надо платить налоги. Финансовые операции между лицами, находящимися в гражданском браке, рассматриваются как налогооблагаемый доход. Поэтому с таких операций надо платить налог на доходы физических лиц, а также военный сбор.

Также Новини.LIVE писали, какой размер комиссии при уплате налогов и сборов через Дію. С апреля 2026 года они снизились. А для всех комиссий ввели единый тариф.

налоги электрокары автомобиль
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Виктория Илюхина
