От 200 тысяч до 1 миллиона гривен: кто может получить одноразовую выплату от ПФУ

Энергетик во время ремонта электросетей, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Не всем известно, что некоторые украинцы, пострадавшие в результате войны при исполнении служебных обязанностей, могут получить единовременную выплату. Ее размер зависит от последствий для здоровья и может составлять от 200 тысяч до 1 миллиона гривен.

Кто имеет право на эти средства, сколько можно получить и куда обращаться, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Кропивницкий городской совет.

Кто может получить помощь от государства

Право на единовременную денежную помощь предоставляет Закон Украины "О единовременной денежной помощи за ущерб жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины".

Помощь назначается:

работникам объектов критической инфраструктуры;

работникам филиалов и представительств таких объектов;

государственным служащим;

должностным лицам органов местного самоуправления.

Речь идет о тех людях, которые при исполнении своих служебных или трудовых обязанностей после 24 февраля 2022 года получили ранение, контузию, увечье или заболевание в результате российской агрессии.

Важно, чтобы это произошло в районах, где велись боевые действия или которые подвергались обстрелам, авиаударам или другим вооруженным атакам.

Какие суммы предусмотрены

Размер помощи зависит от установленной группы инвалидности.

Государство выплачивает:

800 000 гривен — лицам с инвалидностью I группы;

500 000 гривен — лицам с инвалидностью II группы;

200 000 гривен — лицам с инвалидностью III группы.

Если человек погиб или скончался в результате полученных травм, его семье выплачивают 1 миллион гривен.

Кто может получить миллион гривен после гибели работника

Такое право имеют члены семьи погибшего или умершего.

К ним относятся:

дети, в том числе усыновленные;

дети, зачатые при жизни человека и родившиеся уже после его смерти;

супруг или супруга, пережившие погибшего;

родители или усыновители;

внуки, если их родители также умерли;

мужчина или женщина, проживавшие с погибшим в одной семье без официального брака, если этот факт подтвержден решением суда;

лица, находившиеся на иждивении погибшего в соответствии с законодательством.

Как оформить пособие

Чтобы получить выплату, необходимо обратиться в местное отделение Пенсионного фонда Украины.

Необходимо подать:

заявление;

документы, подтверждающие право на получение пособия;

другие документы, необходимые для рассмотрения заявления.

Важно отметить, что деньги не будут выплачены автоматически. Если человек или его семья имеют право на помощь, необходимо самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и полным пакетом документов. Только тогда украинцы смогут получить выплату.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что для украинцев открыта регистрация на денежную помощь от миссии Каритас-Спес. Оформить выплаты могут люди, которые за последние 45 дней получили ранения в результате боевых действий, потеряли члена семьи вследствие войны или были вынуждены эвакуироваться. Для раненых предусмотрена помощь в размере 12 300 гривен, а для получения средств необходимы документы, подтверждающие жизненную ситуацию.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области стартовала программа поддержки для домохозяйств, пострадавших от войны. В зависимости от вида деятельности можно получить до 42 000 гривен на развитие хозяйства или собственного дела, а приоритет будет отдаваться ВПЛ, людям с инвалидностью, пожилым гражданам и другим уязвимым категориям.