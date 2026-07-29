Ошибочные платежи и новые реквизиты: важное разъяснение от Нафтогаза

Газ, счета. Фото: Газсети, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" предоставила клиентам рекомендации о том, как действовать в случае ошибочной оплаты по другому лицевому счету, и разъяснила, при каких условиях возможен возврат средств. Также украинцам следует обращать внимание на правильность данных, учитывая обновление реквизитов.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Нафтогаза.

Как действовать в случае ошибочной оплаты за газ

По информации газоснабжающей компании, на случаи, когда при бытовых делах у клиентов возникают ошибки при расчете за голубое топливо, предусмотрен отдельный алгоритм действий.

Исправить ситуацию можно, если клиент сам инициирует процедуру выявления переплаты и возврата средств, ведь в компании не предусмотрен автоматический механизм при соответствующих обстоятельствах.

Если гражданин случайно произвел оплату по другому личному счету, деньги можно вернуть, обратившись в Нафтогаз. Для этого необходимо будет подать специальный пакет документов, в который должны входить:

подписанное заявление о возврате средств с описанием конкретной ситуации;

квитанция, чек или банковская выписка об оплате, заверенная компанией, через которую был осуществлен платеж;

копия идентификационного кода и документа, удостоверяющего личность;

банковские реквизиты (номер счета IBAN) для возврата средств;

контактный телефон/e-mail.

В частности, форму заявления можно найти на сайте Нафтогаза в разделе "Вопросы и ответы". Гражданам доступно несколько вариантов подачи документов:

Онлайн — на электронный адрес; По почте — г. Кропивницкий, 25001, ул. Соборная, 1А (получатель: ООО "ГК "Нафтогаз Украины").

В компании призвали клиентов при оплате по банковским реквизитам указывать номер лицевого счета в назначении платежа. Благодаря этому средства быстро и корректно поступят именно на счет отправителя.

Новые реквизиты Нафтогаза для оплаты газа

Несколько месяцев назад компания перешла на новые реквизиты, поэтому клиенты должны тщательно следить за тем, чтобы средства для расчета поступали по обновленным данным.

В основном банки изменили данные автоматически, однако особого внимания требуют ситуации, когда реквизиты вводятся вручную или оплата осуществляется по шаблонам.

Как поясняют в компании, чтобы избежать проблем, необходимо отправлять средства на новые реквизиты. Проверить их правильность можно на сайте в разделах "Новости" и "Официальная информация". Также их можно найти на новых бумажных платежках.

В Нафтогазе рекомендуют в назначении платежа указать новый шаблон и в дальнейшем производить оплату по следующим реквизитам:

ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины";

ЕГРПОУ 40121452;

Р/с UA723204780000026006000255925;

МФО 320478;

АБ "Укргазбанк".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что расходы на содержание газовых коммуникаций домов должны нести жильцы, в стандартную оплату не входят расходы на ремонт или обслуживание газовых коммуникаций, поэтому некоторым стоит ожидать третьего счета за техническое обслуживание ВБСГ. В 2026 году суммы стартую от 100 грн и превышают 1 000 грн.

Также Новини.LIVE писали о том, что будет с тарифами на распределение газа в августе. По данным Нацкомиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, в августе гражданам поступят отдельные счета от операторов газораспределительных сетей. По ним необходимо будет рассчитываться до 20 числа каждого месяца.