Пенсии в Ощадбанке — что изменилось для владельцев карт в декабре

Пожилой человек возле банкомата. Фото: Unplush

В Украине обновили правила для получателей пенсий через государственное финучреждение "Ощадбанк". Речь идет о продлении сроков для идентификации клиентов и требованиях по начислению выплат.

О таком решении правительства сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Подробнее о сроках для идентификации

Как отмечают в ведомстве, Кабинет министров принял постановление, согласно которому будут продлены сроки прохождения физической идентификации получателями пенсий в Ощадбанке еще на три месяца.

"Продлен срок осуществления физической проверки лиц в Ощадбанке до 31 марта 2024 года", — говорится в сообщении.

Решение распространяется на внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), взятых на учет до 24 февраля прошлого года.

Документ предусматривает, что начисление пенсионных выплат будет продолжаться даже при получении органами Пенсионного фонда Украины (ПФУ) от Ощадбанка данных об отсутствии расходных финансовых операций по счетам в течение шести месяцев подряд.

"Однако с 1 января 2024 г. в таких случаях пенсии не будут перечисляться на счета их получателей до прохождения ими физической идентификации", — отмечают в Министерстве.

Изменения внесли в правительственные постановления от 5 ноября 2014-го № 637 и от 8 августа 2023-го № 837.

В ведомстве добавили, что соответствующий проект нормативных изменений был наработан по результатам работы Координационного штаба по обеспечению реализации прав и свобод внутренне перемещенных лиц.

Что еще стоит знать

Напомним, Ощадбанк оценил результаты работы специализированной платформы для поддержки предпринимателей, запущенной в 2023 году. В частности, с помощью ОщадБизнес теперь можно подать заявку на финансирование.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке напомнили о возможностях, предоставляемых банком для своих клиентов. В частности, можно воспользоваться важной услугой, которая позволит купить подарки для близких к новогодним праздникам.