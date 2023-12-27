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Ощадбанк оновив деякі тарифи — що змінилось у грудні

27 грудня 2023 09:20
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тарифи Ощадбанку змінились — які правила діють у грудні
Банківська картка у руках. Фото: oschadbank.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державна фінустанова "Ощадбанк" у грудні 2023 року оновила деякі карткові тарифи для громадян. Тепер діють лояльніші правила.

Про це розповіли у філії Донецького обласного управління АТ "Ощадбанк".

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Як змінилися тарифи Ощаду у грудні

За словами представників держфінустанови, на початку зими відбулися зміни щодо карткових тарифів для фізичних осіб. Тепер внутрішні грошові перекази між банківськими картками Ощадбанку безкоштовні.

"З грудня Ощадбанк змінює карткові тарифи на перекази коштів, надання виписок та інших послуг", — йдеться у повідомленні.

Йдеться про скасування комісії за р2р-перекази для карток емітованих у ТП "Зарплатний" через онлайн-банкінг Ощад 24/7 на інші платіжні картки банку.

Як зазначили у фінустанові, тарифи для клієнтів стали більш лояльні. Зокрема, раніше клієнтам, які здійснюють грошові перекази з картки на картку в Ощад24 доводилося платити по 3 гривні за кожен подібний платіж, тобто до будь-якої переказаної суми щоразу плюсувалася додатково комісія. У грудні поточного року такі послуги для власників карток Ощадбанку безкоштовні.

У банку наголосили, що фінустанова вважається соціальною, саме її послугами користується дуже багато громадян, тому такі зміни лише підтвердили цей статус.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше в Ощадбанку нагадали про можливість, які надає банк для своїх клієнтів. Зокрема, можна скористатися важливою послугою, яка дозволить придбати подарунки для близьких до різдвяних-новорічних свят.

Також ми писали, що Ощадбанк оцінив результати роботи спеціалізованої платформи для підтримки підприємців, запущеної у 2023 році. Зокрема, за допомогою ОщадБізнес тепер можна оперативно подати заявку на фінансування.

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