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Ощадбанк ввел полезное новшество в Viber — что важно знать

31 января 2024 11:03
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Ощадбанк разрешил клиентам звонить с приложения Viber
Банковская карта и телефон. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственный "Ощадбанк" первый среди других банков ввел полезное новшество для контактов с клиентами. Теперь можно звонить в банк с приложения Viber.

Об этом рассказал глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

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Как подчеркнул чиновник, финучреждение добавило опцию совершения звонков с Viber первым в мире, такой возможности не предоставляет ни один другой банк.

По его словам, звонки можно совершать:

  • через аккаунт банка Oschadbank в Viber, куда поступает информация о движении средств по счету;
  • нажав в сервисе звонков Viber комбинацию *333;
  • в разделе "Обратная связь" на портале финучреждения "Ощадбанк" по ссылке.

 

Сбербанк звонки с Viber
Источник: Ощадбанк

Для того, чтобы воспользоваться соответствующей функцией, клиенту Ощада нужно иметь аккаунт Viber с регистрацией на мобильный номер украинского оператора.

Все звонки через приложение Viber в банк будут бесплатными вне зависимости от местонахождения клиентов.

Введение соответствующей услуги является очередным шагом на пути цифровой трансформации Ощада. В ее рамках в прошлом году состоялось десять обновлений мобильного приложения финучреждения, благодаря чему появилось 25 новых функций и сервисов.

"Этот эксклюзивный сервис значительно упростит общение с банком для многих наших клиентов. Особенно он пригодится тем, кто находится на временно оккупированных территориях или за рубежом", — подчеркнул Сергей Наумов.

Что еще стоит знать

Напомним, в государственном финучреждении "Ощадбанк" рассказали, как выгоднее покупать иностранную валюту. Там обнародовали полезный валютный лайфхак.

Также сообщалось, что в Ощадбанке клиенты, пользующиеся кредитными картами, получат сюрприз до конца февраля 2024 года. Речь идет об акции, предусматривающей предоставление денежных сертификатов и путевок.

Ощадбанк
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Viber
звонки

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