Ощадбанк разрешил клиентам звонить с приложения Viber

Ощадбанк ввел полезное новшество в Viber — что важно знать
Государственный "Ощадбанк" первый среди других банков ввел полезное новшество для контактов с клиентами. Теперь можно звонить в банк с приложения Viber.
Об этом рассказал глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.
Подробнее о звонках клиентов Ощада с Viber
Как подчеркнул чиновник, финучреждение добавило опцию совершения звонков с Viber первым в мире, такой возможности не предоставляет ни один другой банк.
По его словам, звонки можно совершать:
- через аккаунт банка Oschadbank в Viber, куда поступает информация о движении средств по счету;
- нажав в сервисе звонков Viber комбинацию *333;
- в разделе "Обратная связь" на портале финучреждения "Ощадбанк" по ссылке.
Для того, чтобы воспользоваться соответствующей функцией, клиенту Ощада нужно иметь аккаунт Viber с регистрацией на мобильный номер украинского оператора.
Все звонки через приложение Viber в банк будут бесплатными вне зависимости от местонахождения клиентов.
Введение соответствующей услуги является очередным шагом на пути цифровой трансформации Ощада. В ее рамках в прошлом году состоялось десять обновлений мобильного приложения финучреждения, благодаря чему появилось 25 новых функций и сервисов.
"Этот эксклюзивный сервис значительно упростит общение с банком для многих наших клиентов. Особенно он пригодится тем, кто находится на временно оккупированных территориях или за рубежом", — подчеркнул Сергей Наумов.
Что еще стоит знать
Напомним, в государственном финучреждении "Ощадбанк" рассказали, как выгоднее покупать иностранную валюту. Там обнародовали полезный валютный лайфхак.
Также сообщалось, что в Ощадбанке клиенты, пользующиеся кредитными картами, получат сюрприз до конца февраля 2024 года. Речь идет об акции, предусматривающей предоставление денежных сертификатов и путевок.
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