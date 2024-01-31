Ощадбанк разрешил клиентам звонить с приложения Viber

Банковская карта и телефон. Фото: Unplush

Государственный "Ощадбанк" первый среди других банков ввел полезное новшество для контактов с клиентами. Теперь можно звонить в банк с приложения Viber.

Об этом рассказал глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

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Подробнее о звонках клиентов Ощада с Viber

Как подчеркнул чиновник, финучреждение добавило опцию совершения звонков с Viber первым в мире, такой возможности не предоставляет ни один другой банк.

По его словам, звонки можно совершать:

через аккаунт банка Oschadbank в Viber, куда поступает информация о движении средств по счету;

нажав в сервисе звонков Viber комбинацию *333;

в разделе "Обратная связь" на портале финучреждения "Ощадбанк" по ссылке.

Источник: Ощадбанк

Для того, чтобы воспользоваться соответствующей функцией, клиенту Ощада нужно иметь аккаунт Viber с регистрацией на мобильный номер украинского оператора.

Все звонки через приложение Viber в банк будут бесплатными вне зависимости от местонахождения клиентов.

Введение соответствующей услуги является очередным шагом на пути цифровой трансформации Ощада. В ее рамках в прошлом году состоялось десять обновлений мобильного приложения финучреждения, благодаря чему появилось 25 новых функций и сервисов.

"Этот эксклюзивный сервис значительно упростит общение с банком для многих наших клиентов. Особенно он пригодится тем, кто находится на временно оккупированных территориях или за рубежом", — подчеркнул Сергей Наумов.

Что еще стоит знать

Напомним, в государственном финучреждении "Ощадбанк" рассказали, как выгоднее покупать иностранную валюту. Там обнародовали полезный валютный лайфхак.

Также сообщалось, что в Ощадбанке клиенты, пользующиеся кредитными картами, получат сюрприз до конца февраля 2024 года. Речь идет об акции, предусматривающей предоставление денежных сертификатов и путевок.