Ощадбанк дозволив клієнтам телефонувати із застосунку Viber

Ощадбанк запровадив корисну новацію у Viber — що важливо знати
Державний "Ощадбанк" перший з-поміж інших банків запровадив корисну новацію для контактів з клієнтами. Тепер можна телефонувати до банку із застосунку Viber.
Про це розповів голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.
Детальніше про дзвінки клієнтів Ощаду з Viber
Як наголосив посадовець, фінустанова додала опцію здійснення дзвінків з Viber першою у світі, такої можливості не надає жоден інший банк.
За його словами, дзвінки можна здійснювати:
- через акаунт банку Oschadbank у Viber, куди надходить інформація про рух коштів за рахунком;
- натиснувши у сервісі дзвінків Viber комбінацію *333;
- у розділі "Зворотний зв’язок" на порталі фінустанови "Ощадбанк" за посиланням.
Для того, щоб скористатися відповідною функцією, клієнтові Ощаду потрібно мати акаунт Viber із реєстрацією на мобільний номер українського оператора.
Всі дзвінки через застосунок Viber у банк будуть безкоштовними незалежно від місцезнаходження клієнтів.
Запровадження відповідної послуги є черговим кроком на шляху цифрової трансформації Ощаду. У її рамках минулого року відбулося десять оновлень мобільного застосунку фінустанови, завдяки чому з'явилось 25 нових функцій та сервісів.
"Цей ексклюзивний сервіс значно спростить спілкування з банком для багатьох наших клієнтів. Особливо він стане в пригоді тим, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях або за кордоном", — наголосив Сергій Наумов.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у державній фінустанові "Ощадбанк" розповіли, як вигідніше купувати іноземну валюту. Там оприлюднили корисний валютний лайфхак.
Також повідомлялося, що в Ощадбанку клієнти, які користуються кредитними картками, отримають сюрприз до кінця лютого 2024 року. Йдеться про акцію, яка передбачає надання грошових сертифікатів та путівок.
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