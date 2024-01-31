Ощадбанк дозволив клієнтам телефонувати із застосунку Viber

Банківська картка та телефон. Фото: Unplush

Державний "Ощадбанк" перший з-поміж інших банків запровадив корисну новацію для контактів з клієнтами. Тепер можна телефонувати до банку із застосунку Viber.

Про це розповів голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

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Детальніше про дзвінки клієнтів Ощаду з Viber

Як наголосив посадовець, фінустанова додала опцію здійснення дзвінків з Viber першою у світі, такої можливості не надає жоден інший банк.

За його словами, дзвінки можна здійснювати:

через акаунт банку Oschadbank у Viber, куди надходить інформація про рух коштів за рахунком;

натиснувши у сервісі дзвінків Viber комбінацію *333;

у розділі "Зворотний зв’язок" на порталі фінустанови "Ощадбанк" за посиланням.

Джерело: Ощадбанк

Для того, щоб скористатися відповідною функцією, клієнтові Ощаду потрібно мати акаунт Viber із реєстрацією на мобільний номер українського оператора.

Всі дзвінки через застосунок Viber у банк будуть безкоштовними незалежно від місцезнаходження клієнтів.

Запровадження відповідної послуги є черговим кроком на шляху цифрової трансформації Ощаду. У її рамках минулого року відбулося десять оновлень мобільного застосунку фінустанови, завдяки чому з'явилось 25 нових функцій та сервісів.

"Цей ексклюзивний сервіс значно спростить спілкування з банком для багатьох наших клієнтів. Особливо він стане в пригоді тим, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях або за кордоном", — наголосив Сергій Наумов.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у державній фінустанові "Ощадбанк" розповіли, як вигідніше купувати іноземну валюту. Там оприлюднили корисний валютний лайфхак.

Також повідомлялося, що в Ощадбанку клієнти, які користуються кредитними картками, отримають сюрприз до кінця лютого 2024 року. Йдеться про акцію, яка передбачає надання грошових сертифікатів та путівок.