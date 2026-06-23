Ощадбанк выплатит на карты до 500 грн: как получить

Женщина за компьютером, карта и деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

До 31 июля 2026 года клиенты государственного финансового учреждения "Ощадбанк" могут получить кэшбэк за пополнение карт. Чтобы рассчитывать на дополнительные средства, необходимо соблюсти несколько требований.

О том, кому доступен кэшбэк, рассказывает сайт Новини.LIVE.

Условия начисления кэшбэка за пополнение карт Ощадбанка

По информации банка, клиенты могут пройти авторизацию EasyID и получить кэшбэк в размере 0,5% за пополнение карт "Ощадбанка" в терминалах самообслуживания EasyPay.

Соответствующее предложение доступно только для пользователей, которые в ходе акции впервые пройдут авторизацию EasyID. Такая возможность доступна непосредственно в платежном терминале, на портале или в мобильном приложении EasyPay.

Предусматривается начисление кэшбэка в размере 0,5% за первые пять пополнений карты "Ощадбанка" через терминалы EasyPay.

Максимально клиенты смогут получить 500 грн кэшбэка. Его начислят по отдельной транзакции на банковские счета пользователей после пополнения карт.

Как получить кэшбэк за пополнение счетов Ощадбанка

Прежде всего граждане должны пройти авторизацию EasyID. Речь идет о процедуре подтверждения личных данных для пользователей EasyPay через приложение "Дія", которая позволяет увеличить максимальный лимит пополнения собственных карт с 5 000 до 29 999 грн в сутки и до 149 999 грн в месяц.

Пройти авторизацию EasyID и увеличить сумму пополнения можно в приложении, на терминале и на сайте.

Чтобы пополнить карту через терминал EasyPay, необходимо выполнить следующие действия:

Найти ближайший терминал на интерактивной карте на сайте или в приложении; Непосредственно в нем выбрать пополнение карты Ощадбанка на главном экране или в разделе "Банки и финансовые услуги"; Ввести номер карты, которую нужно пополнить. Указать номер телефона и подтвердить операцию с помощью одноразового пароля. Внести необходимую сумму наличными.

В терминалах EasyPay пополнение карт Ощадбанка происходит без списания комиссии. После успешного пополнения кэшбэк начисляет отдельной транзакцией.

Сумма будет выплачена с вычетом налогов в соответствии с требованиями действующего законодательства (18% НДФЛ и 5% военного сбора), из-за чего она может оказаться меньше.

Ранее Новини.LIVE сообщали о действующих правилах смены PIN-кода карт в Ощадбанке. Согласно тарифам, на такую услугу распространяются отдельные правила: при первой попытке комиссия не взимается, однако каждая последующая обойдется в 15 грн.

Еще Новини.LIVE сообщали, что Ощадбанк предупредил клиентов о возможной потере средств на отдельных картах. Речь идет о спецсчетах, деньги на которых могут аннулировать в случае неиспользования до 30 июня этого года. В государственном финансовом учреждении заверили, что речь идет о популярной программе кэшбэка.