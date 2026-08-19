Ощадбанк компенсирует до 20 евро за расчеты: на какие карты выплатят кэшбэк

Банковская карта в руке. Фото: Новини.LIVE

Владельцы действующих и активированных карт Mastercard Black Edition или Mastercard World Elite, выпущенных государственным финансовым учреждением "Ощадбанк", могут получить до 20 евро компенсации за совершение определенных расчетов. Речь идет о запуске новой кэшбэк-программы для активных клиентов банка, которые любят путешествовать и часто покупают билеты.

О том, как стать обладателем вознаграждения, рассказывают Новини.LIVE.

При каких условиях Ощадбанк компенсирует до 20 евро

По информации госфинучреждения, речь идет о программе, реализуемой Ощадбанком совместно с международной платежной системой Mastercard.

Согласно правилам, владельцы платежных карт Mastercard могут получить кэшбэк при покупке авиабилетов.

Предусматривается начисление денежных вознаграждений в виде 10% кэшбэка за билеты на официальных сайтах и в приложениях авиакомпаний: Wizz Air, Ryanair, FlyOne, HiSky/HiSky Europe, flydubai, easyJet, WestJet, LOT Polish Airlines.

Читайте также:

При этом одна карта Mastercard за весь период действия акции сможет получить кэшбэк даже за несколько купленных билетов. За все соответствующие платежи, совершенные с помощью зарегистрированной карты, можно будет получить компенсацию в пределах максимального лимита — 20 евро (эквивалент в гривне с учетом налогов).

Кэшбэк будет зачислен на ту же карту, которая была зарегистрирована для участия в акции и с помощью которой осуществлялась соответствующая оплата.

"Акция длится с 1 августа по 30 сентября 2026 года включительно или до исчерпания бюджета акции — в зависимости от того, какое из этих событий наступит раньше", — говорится в сообщении.

Как принять участие в новой кэшбэк-программе от Ощадбанка

Для участия в программе клиентам достаточно один раз зарегистрировать карту. После этого все соответствующие платежи, совершенные с помощью этой карты в течение срока действия акции, будут учитываться при начислении компенсаций.

Участникам необходимо:

Для регистрации добавить карты для получения кэшбэка (Mastercard World Elite от Ощадбанка) на сайте; Ввести свой регистрационный номер учетной карты налогоплательщика, имя, фамилию, электронный адрес и подтвердить ознакомление с условиями; Заполнить все поля формы и нажать кнопку "Подключить"; Оплатить авиабилет зарегистрированной картой на сайте/в приложении одной из авиакомпаний; Получить кэшбэк на эту же карту.

Если участники соблюдут правила программы, возврат средств отобразится на счете. Кэшбэк за каждую покупку начислят в течение 10 рабочих дней.

Для расчета кэшбэка Mastercard конвертирует сумму финансовой операции в евро по собственному курсу, а затем в гривну по официальному курсу НБУ. Из рассчитанной суммы будут удержаны налоги в соответствии с требованиями законодательства, после чего деньги будут зачислены на карту, зарегистрированную в акции.

Ранее Новости.LIVE рассказывали, как получить от Ощадбанка электронный сертификат АТБ номиналом 300 грн. Такие выплаты будут доступны всем участникам акции, должным образом выполнившим условия. Сертификаты будут доступны за первое оформление пенсионной карты или перевода начисления выплат из другого финансового учреждения.

Еще Новини.LIVE писали о правилах оформления пенсии через Ощадбанк, чтобы не потерять 20% выплаты. Клиентам назвали типичные ошибки, из-за которых ПФУ может назначить меньшую сумму выплат или полностью отказать. Сделать это можно в любом банковском отделении. Представитель Ощадбанка самостоятельно передаст заявление в фонд.