Мошенники украли у пенсионера 55 тыс. грн со счета Ощадбанка — вернут ли мужчине средства

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Со счета пенсионера в государственном Ощадбанке было списано 55 тысяч гривен через четыре транзакции без его ведома. Деньги были переведены на счет незнакомого получателя. Человек настаивает на том, чтобы банк вернул ему эти средства.

Об этом говорится в решении Белогорского районного суда Хмельницкой области.

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Детали дела

С карты пенсионера в Ощадбанке было списано 55 тысяч гривен четырьмя транзакциями. Это произошло 17 апреля 2023 в 18:47. Об этих операциях пенсионер узнал из-за поступивших на его финансовый номер сообщений. Он немедленно обратился в отделение банка, но работники не смогли дать четкого ответа о том, как мошенники получили доступ к его счету. Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса. Досудебное расследование продолжается, но виновные еще не установлены.

Представители финансового учреждения указали, что мужчина обратился в контакт-центр банка 17 апреля 2023 года в 19:13 после завершения спорных транзакций. Отмечено, что он уже ввел одноразовый код для доступа к системе "Ощад 24/7", который был отправлен на его финансовый номер. Эту информацию подтверждают данные по программному обеспечению банка.

"Доказательств проведения платежных операций именно после уведомления АО "Ощадбанк" об осуществлении спорных транзакций клиентом не предоставлено, учитывая, что АО "Ощадбанк" не может нести ответственность за совершение таких транзакций", — добавили в Ощадбанке.

Решение суда

Суд частично удовлетворил иск мужчины, обязав акционерное общество "Державний ощадний банк України" выплатить ему 55 тысяч гривен.

"Списание средств со счета произошло не по распоряжению истца и он не должен нести ответственности за такие операции. Обнаружив безосновательное списание (перевод) средств, гражданин сообщил об этом факте Ощадбанк и обратился в полицию, в связи с чем суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения исковых произношений в полном объеме. Отсутствие приговора по уголовному делу по факту незаконного завладения неустановленными лицами средствами с использованием карточных счетов, открытых на его имя, не является основанием для отказа в иске", — подчеркнул суд.

Что еще стоит знать

Напомним, мы рассказывали о том, что клиент государственного Ощадбанка потерял 50 005 гривен из-за телефонных мошенников. Мужчина подал заявление в полицию, отмечая, что не виновен в исчезновении средств и требует от банка их возвращения.

Также мы писали, что клиентка Ощадбанка, пытаясь получить денежную помощь по интернет-объявлению, попала на мошеннический сайт. После перехода по ссылке с ее карточки было незаконно списано 109 700 гривен. Женщина потребовала банк вернуть средства, но получила отказ.