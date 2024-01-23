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Ощадбанк открыл рекордный кредит "тайному" заводу на восстановление

23 января 2024 15:42
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Ощадбанк дал очередной гигантский кредит во время войны — кто получил
Американская валюта в кассе. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственное финучреждение "Ощадбанк" открыло очередную многомиллионную кредитную линию во время войны. В этот раз средства будут предоставлены на восстановление одного из разрушенных Россией перерабатывающих предприятий.

Об этом информирует пресс-центр банка.

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Кто получил гигантский кредит от Ощадбанка

Как отмечают в пресс-службе, речь идет о предоставлении кредита на 360 млн гривен неназванному предприятию. В банке держат в секрете название заемщика из соображений безопасности.

Известно, что компания является ведущим экспортером и одним из лидеров Украины в сфере производства пищевых продуктов.

Такую сумму кредита предоставили с привлечением государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", а также программы госгарантий.

По словам заместителя главы правления Ощадбанка Юрия Кациона, для удешевления привлеченных предприятием инвестиций решили скомбинировать сразу несколько финансовых продуктов.

Также примечательно то, что у компании-заемщика совсем нет залогового имущества из-за полностью разрушенных производственных мощностей.

"Такой подход имеет особое значение в этом проекте, в частности, ввиду отсутствия залогового имущества из-за разрушенных производственных мощностей", — подчеркнул чиновник.

Ожидается, что предприятие благодаря оборотному капиталу сможет возобновить производство и приложит усилия, чтобы выйти на довоенный уровень объемов реализации продукции. Последняя до полномасштабной войны имела большую долю на рынке Европы и мира, добавил заместитель главы правления Ощадбанка.

Кредитование в Ощадбанке во время войны

По информации пресс-службы Ощадбанка, кредит на 360 млн гривен стал вторым гигантским займом для перерабатывающей сферы за последнее время.

Так, в конце прошлого года банк подписал кредитное соглашение с Астартой на восстановление завода по углубленной переработке сои, а также для производства соевого протеинового концентрата. Тогда речь шла о кредите на 60 млн долларов.

Что еще стоит знать

Напомним, государственный "ПриватБанк" выставил на продажу безнадежные кредиты своих клиентов более чем на полмиллиарда гривен. Продажа долга пройдет путем проведения электронных торгов.

Ранее мы писали, что в 2024 году на программу льготных жилищных кредитов для внутренне перемещенных лиц в Украине выделят 877,5 млн гривен. По данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, за период реализации программы уже предоставлено 650 кредитов на общую сумму 902,3 млн гривен.

кредиты
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деньги
банки
финансы
предприятия

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