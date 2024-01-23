Ощадбанк дав черговий гігантський кредит під час війни — хто отримав

Американська валюта на касі. Фото: Unplush

Державна фінустанова "Ощадбанк" відкрила чергову багатомільйонну кредитну лінію під час війни. Цього разу кошти нададуть на відбудову одного зі зруйнованих Росією переробних підприємств.

Про це інформує пресцентр банку.

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Як зазначають у пресслужбі, йдеться про надання кредиту на 360 млн гривень неназваному підприємству. У банку тримають у таємниці назву позичальника з міркувань безпеки.

Відомо лише, що компанія є провідним експортером та одним із лідерів України у сфері виробництва харчових продуктів.

Таку суму кредиту надали із залученням державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", а також програми держгарантій.

За словами заступника голови правління Ощадбанку Юрія Каціона, для здешевлення залучених підприємством інвестицій вирішили скомбінувати одразу кілька фінансових продуктів.

Також примітно те, що у компанії-позичальника зовсім немає заставного майна через повністю зруйновані виробничі потужності.

"Такий підхід має особливе значення в цьому проєкті, зокрема зважаючи на відсутність заставного майна через зруйновані виробничі потужності", — наголосив посадовець.

Очікується, що підприємство завдяки обіговому капіталу зможе відновити виробництво та докладе зусиль, щоб вийти на довоєнний рівень обсягів реалізації продукції. Остання до повномасштабної війни мала велику частку на ринку Європи та світу, додав заступник голови правління Ощадбанку.

Кредитування в Ощадбанку під час війни

За інформацією пресслужби Ощадбанку, кредит на 360 млн гривень став другою гігантською позикою для переробної сфери за останній час.

Так, наприкінці минулого року банк підписав кредитну угоду з Астартою на відбудову заводу з поглибленої переробки сої, а також для виробництва соєвого протеїнового концентрату. Тоді йшлося про кредит на 60 млн доларів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, державний Приватбанк виставив на продаж безнадійні кредити своїх клієнтів на понад пів мільярда гривень. Продаж боргу відбудеться шляхом проведення електронних торгів.

Раніше ми писали, що у 2024 році на програму пільгових житлових кредитів для внутрішньо переміщених осіб в Україні виділять 877,5 млн гривень. За даними міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, за період реалізації програми вже надано 650 кредитів на загальну суму 902,3 млн гривень.