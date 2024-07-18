Ощадбанк ввел сложный механизм закрытия счетов — детали жалобы клиента

Банковская карта. Фото: oschadbank.ua

В государственном финучреждении "Ощадбанк" введена усложненная процедура закрытия кредитных карт, которые, как правило, навязывают клиентам. В частности, представители банка самовольно обязывают явиться именно в то отделение, где они были выданы.

Об этом говорится в одной из жалоб на сайте Minfin, где можно оставлять отзывы о деятельности банков.

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Как отметила одна из клиенток Ощадбанка, она ранее открыла карточку в этом финучреждении для получения заработной платы. При этом банк без ее просьбы открыл кредитную карту. При попытке отказаться оператор заверил, что она входит в тариф и это сделать невозможно.

Позже женщина заблокировала кредитку в мобильном приложении "Ощад" и не пользовалась кредитными средствами. Через некоторое время ей позвонил сотрудник Ощадбанка с просьбой разблокировать кредитку и предложением воспользоваться кредитными деньгами.

Вскоре у нее вообще исчезла необходимость в продолжении пользования картой, ведь поменяла место работы. Женщина хотела закрыть карточку, однако оказалось, что это слишком сложно. Для этого нужно снизить кредитный лимит до нуля и закрыть заблокированную кредитную карту. При этом работница банка заявила, что сделать это можно исключительно в отделении, где она была выдана. После обращения на информационную линию клиентке рассказали, что это можно сделать где угодно. В итоге представительница финучреждения согласилась снизить кредитную линию карты, которой женщина ни разу не пользовалась, однако при условии посещения отделения.

"Я хотела закрыть счет, сделать это онлайн невозможно. Для закрытия счета сначала нужно закрыть кредитку (которая у меня была заблокирована и я ни разу ею не воспользовалась). Работница банка отметила, что кредитку можно закрыть только в том отделении, где открывали, ведь необходимо сначала снизить кредитный лимит до 0 грн. На информационной линии сказали, что закрыть кредитку можно в любом отделении. Также она отметила, что будет вынуждена писать объяснения на руководителя, почему именно она закрывала кредитку", — написала украинка.

Клиентка отметила, что опыт сотрудничества с Ощадбанком был отрицательным и такой подход в работе с потребителями продуктов финучреждения неприемлем, ведь совсем не ориентирован на клиента.

"Это неприемлемый опыт для современного банка! Ощадбанк должен быть ориентирован на клиента, а не создавать искусственные препятствия для закрытия счетов и кредитных карт", — говорится в жалобе.

Жалоба клиента. Источник: Минфин

Представители Ощадбанка не отреагировали на жалобу и не дали объяснений относительно усложненной процедуры закрытия кредитных карт.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее Ощадбанк попал в скандал, связанный с огромной комиссией, которую клиентам приходится платить при оплате коммунальных услуг в отделении. Пенсионер и инвалид войны, имеющий вторую группу инвалидности, выразил недовольство из-за завышенного комиссионного сбора при оплате коммунальных услуг через Ощадбанк. По его мнению, банк взимает комиссию в размере 200%, что недопустимо.

Также мы писали, что Ощадбанк ввел новую услугу для своих премиум-клиентов. Речь идет о сервисе "Инвестиционные исследования", который предоставит детальный анализ возможностей для повышения эффективности инвестиционных решений.