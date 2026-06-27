Ощадбанк призвал заменить несколько видов карт: какие именно

Банковское отделение, карта. Фото: Ощадбанк, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В государственном "Ощадбанке" призвали клиентов заменить несколько видов банковских карт. Соответствующее требование посетить финучреждение в той области, где был открыт счет, касается всех граждан, даже тех, кто находится за границей.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

Кто должен заменить карты Ощадбанка

Обратиться в банк для замены должны владельцы карт, срок действия которых истек в феврале 2022 года. Аннулирование коснулось:

карт, по которым с января 2025 года не было операций и которые не использовались;

карт, на остатке которых отсутствуют средства.

Решение распространяется на все виды банковских продуктов. В частности, деактивируются следующие карты:

Дебетовые "Моя карта"/Цифровые карты; Карты для начисления пенсий, социальных выплат, стипендий, зарплат; Карты для детей и подростков; Премиальные карты (Platinum/World Elite/Infinite).

При этом остальные карты с продленным сроком действия будут полностью функциональны до 31 декабря 2026 года. С ними можно будет выполнять следующие операции:

оплату в торговых сетях;

снятие наличных средств в банкоматах.

Какие правила перевыпуска карт Ощадбанка

В случае блокировки карт по одной из указанных причин гражданам необходимо обратиться в отделение банка для перевыпуска. Важно то, что сделать это можно в том регионе, где был открыт счет. Если игнорировать это требование, то можно полностью лишиться доступа к счетам.

Для граждан, находящихся за рубежом, доступен вариант замены карты по нотариальной доверенности.

Подробности о необходимости замены старых карт можно уточнить:

через контактный центр по номеру: 0-800-210-800;

по веб-звонку на официальном сайте;

по мессенджеру Viber.

по номеру: +38 (044) 247-84-18 (для клиентов из-за рубежа).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиентов Ощадбанка может ожидать полная блокировка средств на счете в случае ареста. Под ограничения могут попасть даже социальные выплаты. Чтобы иметь доступ к части средств, необходимо получить на это разрешение исполнительной службы. Однако у части клиентов возникают с этим проблемы.

Ранее Новини.LIVE писали, как не платить в Ощадбанке комиссию за смену PIN-кода. Владельцы карт имеют право многократно менять комбинации цифр. За каждую попытку взимается по 15 грн, однако первая смена будет бесплатной. Также существует вариант, при котором комиссия не взимается.