Ощадбанк внезапно отключил электронные сервисы, что произошло с системами.

Ощадбанк приостановил работу онлайн сервисов — что известно
Из-за угрозы хакерского взлома 9 марта 2026 г. Ощадбанк был вынужден временно ограничить работу своих онлайн-сервисов. Специалисты банка оперативно отключили часть оборудования для защиты данных и средств клиентов после срабатывания автоматических систем безопасности.
Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Ощадбанка, ситуация носит технический характер и уже находится под контролем специалистов.
Почему не работают электронные сервисы Ощадбанка
По информации банка, около 10:00 утра 9 марта системы киберзащиты зафиксировали подозрительную активность в сети. Речь идет о возможной DDoS-атаке, которая может перегружать серверы большим количеством запросов.
В таких случаях финансовые учреждения обычно применяют стандартную процедуру безопасности — временное отключение части инфраструктуры. Это позволяет минимизировать риск вмешательства в работу систем и защитить данные клиентов.
Именно поэтому серверы банка на время перевели в режим технической проверки.
Что известно о кибератаке на Ощадбанк
В банке отметили, что сработали автоматические протоколы безопасности. После этого началась полная проверка работы цифровых систем.
Специалисты анализируют:
- состояние серверной инфраструктуры;
- возможные следы внешнего вмешательства;
- стабильность работы внутренних сетей;
- корректность работы электронных сервисов.
В банке сообщили, что техническая проверка уже завершается. По предварительным оценкам все электронные сервисы должны заработать в ближайшее время.
Как сообщалось, злоумышленники придумывают очередные ловушки для угона средств, прикрываясь актуальными проблемами украинцев. В частности, Ощадбанк предостерег от новой схемы с фейковыми выплатами в 2 200 гривен якобы из-за отключения электроэнергии.
Также мы рассказывали, что с начала полномасштабного вторжения СБУ отразила более 14 тысяч мощных кибератак, нацеленных на украинские государственные структуры. Основными мишенями вражеских хакеров явились информационные ресурсы органов власти и объекты критической инфраструктуры страны.
Читайте Новини.LIVE!