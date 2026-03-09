Ощадбанк внезапно отключил электронные сервисы, что произошло с системами.

Ощадбанк остановил электронные сервисы. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Из-за угрозы хакерского взлома 9 марта 2026 г. Ощадбанк был вынужден временно ограничить работу своих онлайн-сервисов. Специалисты банка оперативно отключили часть оборудования для защиты данных и средств клиентов после срабатывания автоматических систем безопасности.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Ощадбанка, ситуация носит технический характер и уже находится под контролем специалистов.

Почему не работают электронные сервисы Ощадбанка

По информации банка, около 10:00 утра 9 марта системы киберзащиты зафиксировали подозрительную активность в сети. Речь идет о возможной DDoS-атаке, которая может перегружать серверы большим количеством запросов.

В таких случаях финансовые учреждения обычно применяют стандартную процедуру безопасности — временное отключение части инфраструктуры. Это позволяет минимизировать риск вмешательства в работу систем и защитить данные клиентов.

Именно поэтому серверы банка на время перевели в режим технической проверки.

Что известно о кибератаке на Ощадбанк

В банке отметили, что сработали автоматические протоколы безопасности. После этого началась полная проверка работы цифровых систем.

Специалисты анализируют:

состояние серверной инфраструктуры;

возможные следы внешнего вмешательства;

стабильность работы внутренних сетей;

корректность работы электронных сервисов.

В банке сообщили, что техническая проверка уже завершается. По предварительным оценкам все электронные сервисы должны заработать в ближайшее время.

Как сообщалось, злоумышленники придумывают очередные ловушки для угона средств, прикрываясь актуальными проблемами украинцев. В частности, Ощадбанк предостерег от новой схемы с фейковыми выплатами в 2 200 гривен якобы из-за отключения электроэнергии.

Также мы рассказывали, что с начала полномасштабного вторжения СБУ отразила более 14 тысяч мощных кибератак, нацеленных на украинские государственные структуры. Основными мишенями вражеских хакеров явились информационные ресурсы органов власти и объекты критической инфраструктуры страны.