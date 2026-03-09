Відео
Головна Фінанси Ощадбанк зупинив роботу електронних сервісів — що трапилось

Ощадбанк зупинив роботу електронних сервісів — що трапилось

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 12:32
Ощадбанк зупинив електронні сервіси через підозру на DDoS атаку
Ощадбанк зупинив електронні сервіси. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У державному Ощадбанку 9 березня 2026 року сталася тимчасова зупинка електронних сервісів. Причиною стало спрацювання внутрішніх протоколів безпеки через підозру на кібератаку. Щоб запобігти можливим ризикам для клієнтів та інфраструктури, частину серверів установи оперативно відключили.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Ощадбанку, ситуація носить технічний характер і вже перебуває під контролем спеціалістів. 

Читайте також:

Чому не працюють електронні сервіси Ощадбанку

За інформацією банку, близько 10:00 ранку 9 березня системи кіберзахисту зафіксували підозрілу активність у мережі. Йдеться про можливу DDoS-атаку, яка може перевантажувати сервери великою кількістю запитів.

У таких випадках фінансові установи зазвичай застосовують стандартну процедуру безпеки — тимчасове відключення частини інфраструктури. Це дозволяє мінімізувати ризик втручання у роботу систем та захистити дані клієнтів.

Саме тому сервери банку на певний час перевели в режим технічної перевірки.

Що відомо про кібератаку на Ощадбанк

У банку наголосили, що спрацювали автоматичні протоколи безпеки. Після цього розпочалася повна перевірка роботи цифрових систем.

Фахівці аналізують:

  • стан серверної інфраструктури;
  • можливі сліди зовнішнього втручання;
  • стабільність роботи внутрішніх мереж;
  • коректність роботи електронних сервісів.

У банку повідомили, що технічна перевірка вже завершується. За попередніми оцінками, усі електронні сервіси мають запрацювати протягом найближчої години.

Як повідомлялось, зловмисники вигадують чергові пастки для викрадення коштів, прикриваючись актуальними проблемами українців. Зокрема, Ощадбанк застеріг від нової схеми з фейковими виплатами у 2 200 гривень нібито через відключення електроенергії.

Також ми розповідали, що з початку повномасштабного вторгнення СБУ відбила понад 14 тисяч потужних кібератак, націлених на українські державні структури. Основними мішенями ворожих хакерів стали інформаційні ресурси органів влади та об'єкти критичної інфраструктури країни.

онлайн-послуги кібератака Ощадбанк гроші банки
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
