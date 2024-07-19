Ощадбанк объяснил, как перевыпустить карту беженцам

Банковские карты. Фото: oschadbank.ua

Клиентам государственного учреждения "Ощадбанк" объяснили, как перевыпустить банковскую карту за рубежом. Речь идет о ситуациях, когда по каким-то причинам потеряна карточка, ведь срок их действия продлен.

Об этом говорится на странице Ощадбанка в соцсети Facebook.

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Перевыпуск карты Ощадбанка за границей

Как отметила одна из клиенток Ощадбанка, она находится за границей, а банковскую карту потеряла из-за воров в начале войны. Специально прибыть в Украину для ее перевыпуска нет возможности, в то время как существует необходимость в оформлении новой.

"Как мне получить доступ к моим деньгам на счету? В первый день войны у меня украли карточку, я ее сразу заблокировала. Новые карточки тогда не делали. Сейчас живу в Латвии. Ехать в Украину не могу по состоянию здоровья. Как мне оформить карточку Ощада, когда я нахожусь за границей?", — говорится в вопросе.

Представители Ощадбанка объяснили, что оформить новую банковскую карту можно дистанционно, однако забрать ее из отделения должен либо владелец, либо доверенное лицо. Сделать это можно в телефонном режиме, а тот, кто будет забирать карту, должен предоставить в отделение финучреждения соответствующую доверенность.

"Перевыпустить карту вы можете в телефонном режиме, но получать карту нужно будет в отделении банка. Забрать карту может владелец счета лично или доверенное лицо при предъявлении доверенности с такими полномочиями", — добавили в банке.

Источник: страница Сбербанка в FB

Срок действия карт Ощадбанка

Ранее в пресс-службе Ощадбанка сообщили о продлении срока действия всех платежных карт до 30 сентября 2024 года, даже если реальный срок действия давно закончился.

Такое решение было принято в очередной раз в связи с военным положением, ведь многим клиентам сложно лично посетить отделение банка для замены карт.

Так, если срок действия карточек истек, то в дальнейшем будут полноценно работать. Ими разрешается рассчитываться в торговых точках, снимать наличные деньги в банкоматах.

Кроме того, для граждан доступна возможность открытия цифровой карты в иностранной валюте и гривне в Ощад 24/7.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что Ощадбанк ввел усложненную процедуру закрытия кредитных карт, которые, как правило, навязывают клиентам. В частности, представители банка самовольно обязывают явиться именно в то отделение, где они были выданы.

Также сообщалось, что Ощадбанк ввел новую услугу своим премиум-клиентам. Речь идет о сервисе "Инвестиционные исследования", что предоставит детальный анализ возможностей для повышения эффективности инвестиционных решений.