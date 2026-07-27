Ощадбанк ограничил переводы по картам: как снять лимиты

Человек держит карту возле банкомата, мужчина и женщина рядом с отделением Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

На кредитных и дебетовых картах государственного Ощадбанка действуют лимиты на денежные операции. Однако иногда у клиентов, получающих различные выплаты на свои карты, возникает необходимость изменить или отменить ограничения.

Редакция Новини.LIVE объясняет, разрешено ли клиентам Ощадбанка вносить такие изменения в свои счета.

Как изменить лимиты в мобильном приложении Ощадбанка

На сервисе есть инструкция о том, как изменить лимиты на картах. Совершить эту операцию можно прямо в приложении. Для этого нужно его открыть, выбрать карту и нажать на значок настроек в правом верхнем углу. После этого:

выберите пункт Лимиты;

нажмите на нужный лимит;

в новом меню появится возможность изменить сумму, запретить операцию или разрешить без ограничений.

Далее нужно сохранить изменения и ввести подтверждающий код доступа.

Как ещё можно изменить лимиты на картах

Менять лимиты можно в чат-боте Ощадбанка. Для этого нужно нажать кнопку Начать и указать свой финансовый номер телефона.

После авторизации откройте Главное меню, перейдите в раздел Мои счета и выберите продукт Карта. Далее введите последние четыре цифры карты, для которой изменяете настройки, и нажмите Лимиты.

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