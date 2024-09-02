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Ощадбанк не может защитить средства клиентов от мошенников — детали

2 сентября 2024 06:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Мошенники воруют деньги со счетов клиентов Ощадбанка — отзыв клиентки
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Клиентка государственного Ощадбанка жалуется на бездействие сотрудников финучреждения. В частности на то, что банк не может защитить ее средства.

Об этом говорится на портале Finance.ua.

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Клиентка написала, что за последний год с ее заработной карточки Ощадбанка систематически исчезают деньги. По ее словам, ни сотрудники финучреждения, ни полиция никак не помогли решить вопрос.

Ощадбанк не ответил на отзыв женщины, поэтому она решила отказаться от услуг этого финучреждения.

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Источник: скриншот

Как обезопасить себя от мошенников

На портале Ощадбанка напоминают о базовых правилах финансовой безопасности:

  • Номер вашей карты из 16 цифр — это основной реквизит для получения средств на счет. Его можно предоставлять для переводов других лиц или организаций. Не разглашайте другие данные карты, такие как PIN-код, срок действия, CVC2/CVV2-код, пароли интернет-банкинга или коды подтверждения в SMS или мессенджерах.
  • Обеспечьте уникальность пароля к интернет-банкингу. Не записывайте его, а запомните.
  • Не разглашайте PIN-код платежной карты и храните его в секрете.
  • Если возможно, используйте смартфон с Google Pay или Apple Pay для покупок в магазинах, чтобы защитить реквизиты карты.
  • Активируйте подтверждение расчетов через Touch ID или Face ID на вашем смартфоне.
  • Установите лимиты на покупки в магазинах и Интернете, а также на операции за границей в приложении Ощад 24/7.
  • Узнайте, как заблокировать карту в случае необходимости. В Ощадбанке это можно сделать через Контакт-центр (0800210800), в отделении или в Ощад 24/7.
  • Используйте только проверенные онлайн-сервисы. Не переходите по подозрительным ссылкам. Набирайте адреса сайтов вручную.
  • Проверяйте сайты перед оплатой , чтобы избежать фальшивых ресурсов, которые могут пытаться украсть информацию о вашей карте. Помогайте ВСУ через проверенные организации и волонтеров.
  • Убедитесь, что сайты для онлайн платежей защищены, имеют значок "замочек" и используют https:// в адресной строке. Ищите значки Verified by Visa или Mastercard Secure card на сайте.

Что еще стоит знать

Напомним, мужчина потерял 39 713 гривен со счета и обратился в Ощадбанк с просьбой вернуть средства, указывая на мошенничество. Однако банк отказал, ссылаясь на то, что сделки были выполнены через "Ощад 24/7" с использованием правильных всех необходимых реквизитов.

Мы также писали, что клиенты государственного учреждения Ощадбанк жалуются на ряд проблем, которые имеют у банка. В частности, с карточки, которой не пользуются, ежемесячно взимают по 300 гривен комиссии.

Ощадбанк деньги банки мошенничество

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