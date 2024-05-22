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Ощадбанк месяцами медлит со снятием ареста со счетов — что известно

22 мая 2024 15:28
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Ощадбанк игнорирует постановления о разблокировании счетов — жалобы клиентов
Банковская карта. Фото: oschadbank.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Клиенты государственного "Ощадбанка" жалуются на игнорирование постановлений исполнительной службы о разблокировании счетов. В итоге — граждане противоправно не имеют доступа к собственным деньгам.

Об этом говорится на портале Minfin.

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Как говорится в одной из жалоб клиентки банка, 2 мая на зарплатную карту был наложен арест в сумме 39,717 тыс. гривен.

Для решения проблемы неоднократно обращалась за помощью в чат-бот, на горячую линию, в отделение банка. Там ответили, что нужно обращаться в главное отделение Ощадбанка. Также на основе обращения в исполнительную службу было выдано постановление на разблокировку карты.

Все это женщина передала банку, где сообщили о необходимости подождать пять дней, однако с тех пор прошло 19 дней.

"Постановление было отправлено по почте 07.05.24.
После этого еще много раз обращалась на горячую линию, где не раз было сказано, что нужно подождать 5 дней. С момента наложения ареста прошло уже 19 дней, а результат никакой", — говорится в сообщении.

Украинка отметила, что в течение этого времени на счет поступила заработная плата, к которой из-за ареста нет доступа. Это единственный доход женщины.

 

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Источник: Минфин

В банке не отреагировали на жалобу клиентки. В то же время под публикацией граждане пишут, что придется ждать долго. Многие клиенты ожидают разблокировки на основе постановления о снятии ареста с апреля этого года.

"Вам придется еще долго ждать, потому что у других людей еще с апреля есть постановления на снятие ареста, но банк ничего с этим не делает, одни отмазки... Попытайтесь оставить жалобу в НБУ, или Министерство финансов... Если постановление о снятии было прислано Укрпочтой, вам нужно как-то проверить, получил ли банк ее... Лучше было бы, чтобы исполнитель направил ее электронно в банк, тогда бы точно проверили ее наличие и могли бы сфотографировать или сделать копию для себя", — говорится в рекомендациях других клиентов.

Женщина сообщила, что постановления отправила и по Укрпочте, и по электронной почте.

Что еще стоит знать

Напомним, Ощадбанк объявил о возможности для украинского бизнеса, сферой деятельности которого является производство беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), получение безвозвратной финансовой помощи. Соответствующие гранты можно оформить через портал госуслуг "Дія".

Ранее мы писали, что Ощадбанк обновил правила для клиентов, получающих пенсии на карточки финучреждения. Специалисты обратились к своим клиентам с важным разъяснением о возобновлении заблокированных выплат.

Ощадбанк
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