Ощадбанк компенсирует до 40% стоимости подписок: как получить

Женщина с телефоном, банковское отделение. Фото: Pexels, Ощадбанк. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В государственном финансовом учреждении "Ощадбанк" запустили новую акционную программу, позволяющую ее участникам получить кэшбэк в размере 20% или 40% при оплате подписки на цифровые сервисы Netflix, YouTube и ChatGPT Plus картами международной платежной системы Mastercard. Воспользоваться возможностью получения вознаграждения можно при соблюдении правил до 31 октября 2026 года.

О том, как принять участие в акции, рассказывают Новини.LIVE.

На каких условиях Ощадбанк выплатит на карты кэшбэк

По информации финучреждения, акционная программа распространяется исключительно на карты Mastercard, выпущенные Ощадбанком, при оплате подписок на цифровые сервисы Netflix, ChatGPT Plus и YouTube на официальных сайтах или в приложениях. Она предусматривает начисление кэшбэка в следующих размерах:

20% — для всех карт Mastercard от Ощадбанка;

40% — для карт Mastercard World Elite.

Согласно условиям программы, по каждой соответствующей карте, зарегистрированной для участия в акции, участник сможет получить кэшбэк в размере, не превышающем эквивалент 20 евро в гривнах, рассчитанный по официальному курсу Нацбанка.

Таким образом, в течение всего заявленного периода и при наличии

достаточного бюджета акции, максимальная сумма начисленного кэшбэка по одной зарегистрированной карте составит 60 евро.

Как правильно зарегистрироваться для участия в акции Ощадбанка

В соответствии с правилами, участие в акционной программе от Ощадбанка разрешается любому клиенту, отвечающему всем указанным условиям:

дееспособное физическое лицо — налоговый резидент Украины (за исключением оккупированных территорий);

на момент регистрации возраст участника превышает 18 лет;

является владельцем действующей и активированной карты Mastercard, выпущенной Ощадбанком.

Чтобы принять участие в акции, необходимо:

Зарегистрировать карту Mastercard от Ощадбанка на официальном сайте, заполнив регистрационную форму; Осуществить соответствующую оплату за Netflix, YouTube или ChatGPT Plus с использованием соответствующей карты в течение срока действия акции на официальных сайтах или в официальных приложениях сервисов; Получить кэшбэк в течение 10 рабочих дней автоматически после обработки операции.

"В случае непредставления участником всех данных, предусмотренных регистрационной формой, Mastercard имеет право отказать такому участнику в участии в акции и/или не производить начисление или выплату кэшбэка. В таком случае какая-либо компенсация участнику не выплачивается", — поясняют в банке.

Соответствующая акция будет действовать до 23:59 31 октября 2026 года, однако она ограничена бюджетом кампании. Сумма, выделенная на ее реализацию, составит эквивалент 100 000 евро, рассчитанный по официальному курсу гривны к евро, установленному НБУ. Таким образом, акция либо закончится в последний день ее действия, либо когда будет исчерпан бюджет кампании.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о новой кэшбэк-программе от Ощадбанка и международной платежной системы Mastercard. В ее рамках клиенты смогут получить денежные компенсации при покупке авиабилетов. По условиям акции, будут предоставлены денежные вознаграждения в виде 10% кэшбэка за покупку билета одной из авиакомпаний-партнеров на сайтах и в приложениях.

Еще Новини.LIVE писали о причинах, по которым Ощадбанк может отклонять платежи, совершенные с помощью карт. В частности, одним из поводов для отмены транзакций может быть превышение установленного Национальным банком лимита на переводы. В целом финучреждение обнародовало восемь основных причин для отказа.