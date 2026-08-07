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Главная Финансы Ощадбанк начислит на карту до 1 000 грн за платежи: кто получит

Ощадбанк начислит на карту до 1 000 грн за платежи: кто получит

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 06:01
Ощадбанк начислит на карты кэшбэк до 1 000 грн: что нужно сделать
Мужчина с телефоном, банковское отделение. Фото: Pexels, Ощадбанк. Коллаж: Новини.LIVE

Клиенты государственного финансового учреждения "Ощадбанк" могут принять участие в новой акционной программе с розыгрышем кэшбэка до 10% за определенные платежи. Получить вознаграждение можно при соблюдении всего нескольких условий до 30 сентября 2026 года.

О том, как получить кэшбэк от банка, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кому Ощадбанк может предоставить денежное вознаграждение

Как сообщили в финучреждении, речь идет о новой кэшбэк-программе, которую реализуют совместно Ощадбанк и международная платежная система Mastercard.

В ее рамках предусмотрено предоставление денежных компенсаций владельцам платежных карт Mastercard при покупке авиабилетов.

Согласно условиям программы, денежное вознаграждение в виде 10% кэшбэка будет выплачиваться за покупку билета одной из авиакомпаний-партнеров на официальных сайтах и в официальных приложениях:

Читайте также:
  • Wizz Air;
  • Ryanair;
  • FlyOne;
  • HiSky/HiSky Europe;
  • Flydubai;
  • EasyJet;
  • WestJet;
  • LOT Polish Airlines.

При этом на одну карту Mastercard в течение всего периода действия акции банк начислит ограниченную максимальную сумму. До окончания срока действия акции владелец карты сможет получить эквивалент до 20 евро в гривнах (с учетом налогов).

"До 30 сентября 2026 года покупайте авиабилеты определенных авиакомпаний и получайте 10% кэшбэка. Максимальная сумма кэшбэка — 1 000 грн на одну карту в течение действия акции... Путешествуйте чаще и получайте больше преимуществ с Mastercard World Elite от Ощадбанка", — говорится в сообщении.

Как получить кэшбэк в размере 10% от Ощадбанка

Клиенты, желающие принять участие в акционной программе, должны выполнить несколько условий. Если участник соблюдет правила программы, то возврат средств отразится на соответствующем счете. А именно необходимо:

  1. Зарегистрировать карту Mastercard World Elite от Ощадбанка на сайте;
  2. Заполнить все поля формы и нажать кнопку "Подключить";
  3. Оплатить зарегистрированной картой авиабилеты на официальном сайте/в мобильном приложении одной из авиакомпаний-партнеров;
  4. Получить 10% кэшбэка на зарегистрированную карту в течение 10 дней.

Программа действует в отношении расходов, совершенных в любой валюте, однако для операций в валюте, отличной от гривны, сумма кэшбэка будет рассчитана исходя из суммы операции, конвертированной в евро по курсу Mastercard, а затем конвертированной по официальному курсу НБУ, действующему на дату начисления кэшбэка.

В банке отметили, что акция будет действовать до 30 сентября 2026 года или до момента исчерпания бюджета, предусмотренного для начисления кэшбэка. Программа ограничена квотой: сумма, выделенная на программу и кэшбэки по ней, составляет эквивалент 44 800 евро в гривнах. Таким образом, действие программы закончится, когда квота будет исчерпана.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в Ощадбанке назвали причины, по которым возможны отклонения платежей, осуществленных с помощью платежных карт. В частности, одним из факторов отмены транзакций может быть лимит НБУ на переводы. Всего существует восемь основных причин для таких отказов.

Также Новини.LIVE писали об актуальных ограничениях на проведение онлайн-операций в Ощадбанке в августе. Действие таких требований продиктовано постановлением НБУ. Нормы документа предусматривают усиленную аутентификацию для защиты платежей с целью снижения рисков мошенничества. Клиенты должны соблюдать как минимум два независимых элемента защиты.

Ощадбанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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