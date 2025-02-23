Налоги в Украине — должен ли платить владелец недвижемости после сдачи в аренду ВПЛ

Человек считает деньги в кошельке. ФОто: УНИАН

Внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые в результате вооруженной агрессии России против Украины потеряли собственное жилье и вынуждены были переехать на новое место, государство предоставляет субсидию на аренду жилплощади. Теперь владельцам жилья, которые предоставляют помещения переселенцам интересно, должны ли они платить за это налог.

Ответ на этот вопрос озвучили в Министерстве социальной политики.

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Налоги за жилье для ВПЛ — будут ли платить владельцы жилья

Как пояснили в ведомстве, Государственная налоговая служба (ГНС) не имеет доступа к договорам аренды, которые заключаются между владельцами недвижимости и ВПЛ.

"Пенсионный фонд не передает договоры аренды жилья в органы ГНС. ПФУ только получает от налоговой информацию о том, что владелец жилья уплатил налоги с дохода от аренды жилья за счет компенсации, полученной от государства", — рассказали в Минсоце.

Также в ведомстве рассказали, что когда истечет срок соглашения на аренду жилья, то даже после этого налоги все равно начисляться не будут.

"То есть опасения владельцев жилья, что после завершения участия в проекте, необходимо и дальше платить налоги, являются безосновательными. Если дохода от аренды нет, то и налоги не начисляются", — подчеркнули в Министерстве социальной политики.

Субсидия на аренду жилья — сколько получают ВПО

Из-за разной стоимости аренды в населенных пунктах, сумма субсидии также варьируется. Для определения размера помощи учитывают такие факторы:

общий доход семьи;

количество членов семьи;

площадь жилого помещения;

арендная плата в конкретном регионе;

средняя потребительская цена 1 кв. м арендованного жилого помещения, равная 193,6 грн.

Напомним, что размер субсидии в 2025 году изменится. Все потому, что в марте состоится индексация пенсионных выплат.

Также мы рассказывали, что переселенцы могут одновременно получать две субсидии. Речь идет о субсидии на аренду и субсидию на жилищно-коммунальные услуги.