Аренда недвижимости в Украине — эксперты рассказали, как и когда вырастут цены

Ключи от квартиры. Фото: Unplush

В Украине в 2024 году снимать жилье станет дороже. Особенно следует ожидать повышения цен после завершения отопительного сезона и очередного возможного энергетического террора со стороны России.

Такие прогнозы озвучивают эксперты рынка недвижимости.

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Как могут измениться цены на аренду

По словам обозревателя рынка недвижимости Виктории Берещак, сейчас наблюдается определенное затишье и замедление темпов подорожания аренды недвижимости. Однако такая ситуация будет продолжаться недолго, изменения на рынке аренды начнутся в период, когда усилится активность среди арендаторов. По прогнозу, цены вырастут весной этого года. Именно в период "высокого сезона" фиксируют повышение средней арендной стоимости.

"Вполне вероятно, что в 2024 году при условии, что ситуация не ухудшится, будет сохраняться тенденция к возобновлению высокого сезона, поэтому в августе-сентябре и частично в октябре будет расти стоимость аренды в городах-миллионниках из-за начала бизнес-сезона и учебного процесса", — подчеркнула она.

В среднем рост стоимости аренды в Киеве, а также в городах-хабах может составить 10-15%. Как правило, цена будет зависеть:

от уровня спроса на аренду недвижимости;

от уровня реальной инфляции в стране.

Ожидается, что клиенты будут в дальнейшем выбирать преимущественно квартиры со второго по седьмой этаж, подальше от энергетических, критических и военных объектов. Также в текущем году рассчитывают на более активную аренду двухкомнатных и трехкомнатных квартир.

Где в Украине аренда подорожает больше всего

По прогнозу еще одного эксперта, экс-главы ассоциации специалистов по недвижимости Юрия Питы, наиболее заметно вырастет аренда весной в двух городах:

в Киеве;

во Львове.

Связано это с тем, что в столицу на фоне войны активно переезжают жители других регионов. Среди причин подорожания — увеличение деловой активности и рост доходов граждан.

"Рынок аренды будет стабильным, в большинстве городов Украины без особых изменений. Исключением станут Киев и Львов, потому что весной в этих городах может быть увеличение стоимости аренды в пределах 10%", — резюмировал эксперт.

Статистика конфигурации цен. Источник: dom.ria.com

Что еще стоит знать

Напомним, в Кабинете министров объяснили, что такое налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Также рассказали кто и сколько должен его платить в 2024 году.

Также мы писали, что в 2024 г. рынок недвижимости в Украине ожидают определенные изменения. В частности, в Киеве цены на недвижимость могут вырасти на 15% в гривне. Повышение стоимости на жилье возникает, в частности, вследствие возвращения украинцев из-за границы.