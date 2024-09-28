Сколько стоит арендовать ячейку в банке — тарифы украинских банков

Банковские сейфы. Фото: iStock

Украинские банки предлагают услугу аренды сейфов для хранения наличных и ценных вещей. Это надежный вариант для тех, кто отправляется в длительные поездки и хочет быть уверенным, что их ценности остаются в безопасности.

О том, сколько стоит положить имущество в банковский сейф, рассказывают Pro Гроші.

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Подробнее об аренде ячейки

Услуга аренды сейфа доступна клиентам банков, имеющих открытый счет в этом финансовом учреждении. Как правило, арендовать сейф могут только совершеннолетние физические лица после предоставления документов для подтверждения личности.

Банковские сейфы имеют немало преимуществ. Они идеально подходят для хранения драгоценных металлов, наличных денег, украшений, антиквариата, важных документов и других ценных вещей. Доступ к сейфу имеет только владелец, а открыть его можно с помощью специального ключа, кода или другого средства идентификации.

Это гарантирует максимальную конфиденциальность клиентов. Кроме того, высокотехнологичная система защиты обеспечивает сохранность имущества даже в случае стихийного бедствия, пожара или наводнения.

Цены на аренду ячейки в банках Украины

Стоимость аренды банковских сейфов варьируется в зависимости от учреждения и нескольких факторов, таких как размер ящика, продолжительность хранения и условия использования. Вот некоторые тарифы в банках Украины:

ПриватБанк: от 9 до 25 грн в сутки + 300 грн ежемесячно за обслуживание счета "Ключ доступа".

от 9 до 25 грн в сутки + 300 грн ежемесячно за обслуживание счета "Ключ доступа". Сбербанк: от 20 до 50 грн в сутки + 2500 грн залоговой платы за персональный ключ.

от 20 до 50 грн в сутки + 2500 грн залоговой платы за персональный ключ. Райффайзен Банк: от 15 до 75 грн в сутки + 3000 грн залоговой платы.

от 15 до 75 грн в сутки + 3000 грн залоговой платы. Сенс Банк: от 19 до 30 грн в сутки + 3000 грн гарантийного платежа.

от 19 до 30 грн в сутки + 3000 грн гарантийного платежа. UKRSIBBANK: от 18 до 56 грн в сутки.

от 18 до 56 грн в сутки. А-Банк: от 6 до 23 грн в сутки + 270 грн комиссии за обслуживание счета "Ключ доступа" в месяц.

от 6 до 23 грн в сутки + 270 грн комиссии за обслуживание счета "Ключ доступа" в месяц. KredoBank: от 20 до 50 грн в сутки + 2000 грн залоговой платы.

Каждый банк устанавливает свой список документов, необходимых для аренды ящика. Однако обязательно предоставление оригинала справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и паспорта для подтверждения личности.

Для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) список документов несколько шире: необходимо предоставить копии свидетельства государственной регистрации, зарегистрированные учредительные документы, а также справку о внесении в Единый государственный реестр предприятий и организаций.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 октября Национальный банк Украины введет ограничения на переводы с карты на карту, которая составит 150 тыс. грн (ранее планировалось 100 тыс. грн). Ограничение количества операций отменено, поскольку некоторые банки вводили его по своему усмотрению.

Мы также писали, что во время военного положения по требованиям Национального банка Украины в стране действуют ограничения на снятие наличных денег. Известно, выдают ли за раз 1 тысячу долларов в 2024 году.