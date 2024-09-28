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Оренда банківської скриньки — скільки коштує послуга в українських банках

28 вересня 2024 15:46
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Скільки коштує орендувати скриньку в банку — тарифи українських фінустанов
Банківські сейфи. Фото: iStock
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Українські банки пропонують послугу оренди сейфів для зберігання готівки та цінних речей. Це надійний варіант для тих, хто вирушає у тривалі поїздки і хоче бути впевненим, що їхні цінності залишаються в безпеці.

Про те, скільки коштує покласти майно в банківський сейф, розповідають Pro Гроші.

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Детальніше про оренду скриньки

Послуга оренди сейфу доступна для клієнтів банків, які мають відкритий рахунок у цій фінансовій установі. Як правило, орендувати сейф можуть лише повнолітні фізичні особи після надання документів для підтвердження особи.

Банківські сейфи мають чимало переваг. Вони ідеально підходять для зберігання дорогоцінних металів, готівки, прикрас, антикваріату, важливих документів та інших цінних речей. Доступ до сейфа має виключно власник, а відкрити його можна за допомогою спеціального ключа, коду або іншого засобу ідентифікації.

Це гарантує максимальну конфіденційність для клієнтів. Крім того, високотехнологічна система захисту забезпечує збереження майна навіть у випадку стихійного лиха, пожежі чи повені.

Ціни на оренду скриньки в банках України

Вартість оренди банківських сейфів варіюється залежно від установи та кількох факторів, таких як розмір скриньки, тривалість зберігання і умови користування. Ось деякі тарифи в банках України:

  • ПриватБанк: від 9 до 25 грн на добу + 300 грн щомісячно за обслуговування рахунку "Ключ доступу".
  • Ощадбанк: від 20 до 50 грн на добу + 2 500 грн заставної плати за персональний ключ.
  • Райффайзен Банк: від 15 до 75 грн на добу + 3 000 грн заставної плати.
  • Сенс Банк: від 19 до 30 грн на добу + 3 000 грн гарантійного платежу.
  • UKRSIBBANK: від 18 до 56 грн на добу.
  • А-Банк: від 6 до 23 грн на добу + 270 грн комісії за обслуговування рахунку "Ключ доступу" на місяць.
  • KredoBank: від 20 до 50 грн на добу + 2 000 грн заставної плати.

Кожен банк встановлює власний перелік документів, необхідних для оренди скриньки. Однак обов’язковим є надання оригіналу довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та паспорта для підтвердження особи.

Для фізичних осіб-підприємців (ФОП) список документів дещо ширший: необхідно надати копії свідоцтва про державну реєстрацію, зареєстровані установчі документи, а також довідку про внесення в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 жовтня Національний банк України запровадить обмеження на перекази з картки на картку, який становитиме 150 тис. грн (раніше планувалося 100 тис. грн). Обмеження щодо кількості операцій скасовано, оскільки деякі банки вводили його на власний розсуд.

Ми також писали, що на час воєнного стану за вимогами Національного банку України в країні діють обмеження на зняття готівкових грошей. Відомо, чи видають за раз 1 тисячу доларів у 2024 році.

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