Зарплаты учителей: как предлагают изменить подход к оплате труда с 1 сентября

Женщина в офисе делает записи, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Украинское правительство предлагает внести изменения в механизм оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников с 1 сентября 2026 года. В частности, предусмотрены новые схемы должностных окладов и ставки почасовой оплаты.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на проект постановления на сайте профсоюзов.

Как может измениться подход к оплате труда учителей с 1 сентября

Согласно проекту "Об условиях оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников", предусматривается поэтапный переход с Единой тарифной сетки на новый подход к определению должностных окладов. Внедрение изменений начнется с 1 сентября 2026 года.

Однако пока речь идет лишь о проекте постановления, а его окончательные положения могут измениться на последующих этапах принятия.

Как поясняют авторы инициативы, целью является повышение уровня заработной платы педагогов и научно-педагогических работников.

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В частности, проект должен обеспечить вторую волну анонсированного повышения заработной платы в этом году и перейти к реализации части 2 ст. 61 закона "Об образовании". Он предлагает:

Отказ от Единой тарифной сетки для окладов; Утверждение отдельных схем окладов; Установление новых ставок почасовой оплаты труда; Изменение правил выплаты надбавок за престижность педагогического труда; Пересмотр условий доплат за работу в неблагоприятных условиях (для прифронтовых/приграничных громад).

Как предлагают определять размеры должностных окладов

Согласно изменениям, оклады планируют определять путем умножения установленного коэффициента на среднемесячную номинальную зарплату штатного работника вместо тарифной сетки.

Для расчета с сентября в проекте использован показатель среднемесячной заработной платы за первый квартал этого года — 28 885 грн. С 2027 года намерены применять среднемесячную зарплату за первый квартал предыдущего года.

В частности, для учителей без квалификационной категории предусмотрены следующие коэффициенты:

0,48 — на первом этапе;

0,66 — на втором этапе.

При показателе в 28 885 грн речь будет идти о следующих суммах:

13 866 грн — во время первой волны;

19 064 грн — во время второй волны, если базовый показатель останется прежним.

Фактическая заработная плата на втором этапе будет зависеть от статистического показателя, который будет применяться на соответствующую дату.

Коэффициенты для учителей, преподавателей, воспитателей, логопедов, методистов, педагогов-организаторов, практических психологов и других работников будут зависеть от квалификационной категории:

специалист без категории — во время первого этапа — 0,48, во время второго этапа — 0,66;

специалист второй категории — во время первого этапа — 0,49, во время второго этапа — 0,68;

специалист первой категории — во время первого этапа — 0,51, во время второго этапа — 0,69;

специалист высшей категории — во время первого этапа — 0,52, во время второго этапа — 0,71.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что за последний год работодатели пересмотрели оплату труда для ряда работников. Некоторым готовы платить в среднем заработную плату в размере 50 000 грн. В частности, на такую сумму могут рассчитывать кровельщики. За последний год сумма для таких специалистов подскочила на 67%.

Еще Новини.LIVE писали, что некоторые категории работников могут получить повышенные должностные оклады с 2027 года. Суммы вырастут на 40%, а для некоторых — сразу на 70%. Согласно распоряжению правительства, изменения коснутся 118 000 работников сферы культуры во всех регионах Украины. Зарплаты должны вырасти независимо от того, идет ли речь о государственных или коммунальных учреждениях.