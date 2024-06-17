Оплата коммунальных счетов — какие действуют правила во время войны

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине во время военного положения действуют особые правила оплаты жилищно-коммунальных услуг. Некоторым гражданам разрешается не платить счета.

Об этом рассказали в Госпродпотребслужбе.

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Там отметили, что украинское законодательство разрешает некоторым гражданам не платить за коммунальные услуги во время войны. Соответствующий вопрос регулируется постановлением правительства №206 от 5.03.2022 года.

Согласно ему, жители в громадах, находящихся в оккупации или расположенные на территориях, где продолжаются активные боевые действия, или в случае повреждения недвижимого имущества потребителя, имеют особые права. Относительно их запрещается:

начисление и осуществление взыскания неустойки (штрафов и пени), инфляционных начислений, процентов годовых, начисленных на долг, возникший из-за несвоевременного/неполного внесения платы за услуги ЖКХ;

прекращать предоставление услуг ЖКХ при неоплате/оплате не в полном объеме;

взимать долг за коммунальные услуги, возникший после 24.02.2022 года с момента боевых действий в области по день прекращения боевых действий. Речь идет о гражданах, вынужденно покинувших место жительства и предупредивших поставщика услуг о переезде;

осуществлять начисление платы за коммунальные услуги со дня начала до дня завершения временной оккупации территорий и взимать долг, образовавшийся после 24.02.2022 года за время оккупации. Санкции запрещено применять к членам домохозяйства, также проживавшим на соответствующей территории.

В Госпродпотребслужбе посоветовали в случае нарушения прав поставщиками в сфере предоставления коммунальных услуг обращаться в учреждение с жалобами. То есть в ее территориальные органы по месту нового жительства.

Также закон предусматривает, что потребители могут не оплачивать стоимость жилищно-коммунальных услуг (кроме теплоснабжения) в случае неиспользования (при отсутствии приборов учета) за период своего временного отсутствия в жилье более 30 календарных дней.

Что еще стоит знать

Напомним, в июне 2024 года украинцам начислят платежи за потребление природного газа на уровне предыдущего месяца. Об этом свидетельствуют обновленные цены на голубое топливо, обнародованные украинскими газопоставщиками.

Также мы писали, что в Украине может подняться цена на водоснабжение и водоотвод в 2024 году. Стоимость этой услуги не пересматривалась несколько лет, хотя на этом настаивают водоканалы.