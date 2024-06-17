Оплата комунальних рахунків — які діють правила під час війни

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні під час воєнного стану діють особливі правила оплати житлово-комунальних послуг. Деяким громадянам дозволяється не сплачувати рахунки.

Про це розповіли у Держпродспоживслужби.

Читайте також:

Нюанси оплати послуг ЖКГ під час війни

Там зазначили, що українське законодавство дозволяє деяким громадянам не сплачувати за комунальні послуги під час війни. Відповідне питання регулює постанова уряду №206 від 5.03.2022 року.

Згідно з нею, жителі в громадах, що перебувають в окупації або розташовані на територіях, де тривають активні бойові дії, або в разі пошкодження нерухомого майна споживача, забороняється робити:

нарахування та здійснення стягнення неустойки (штрафів та пені), інфляційних нарахувань, відсотків річних, нарахованих на борг, що виник через за несвоєчасне/неповне внесення плати за послуги ЖКГ;

припиняти надання послуг ЖКГ у разі неоплати/оплати не в повному обсязі;

стягувати борг за комунальні послуги, що виник після 24.02.2022 року/з часу бойових дій в області по день припинення бойових дій. Йдеться про громадян, які вимушено залишили місце проживання і які попередили постачальника послуг про переїзд;

здійснювати нарахування плати за комунальні послуги з дня початку по день завершення тимчасової окупації територій та стягувати борг, що утворився після 24.02.2022 року за час окупації. Санкції заборонено застосовувати до членів домогосподарства, які також проживали на відповідній території.

У Держпродспоживслужбі порадили у випадку порушення прав постачальниками у сфері надання комунальних послуг звертатися до установи зі скаргами. Тобто до її територіальних органів за місцем нового проживання.

Також закон передбачає, що споживачі можуть не оплачувати вартість житлово-комунальних послуг (крім теплопостачання) у разі невикористання (за відсутності приладів обліку) за період своєї тимчасової відсутності в житлі більш ніж 30 календарних днів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у червні 2024 року українцям нарахують платежі за споживання природного газу на рівні попереднього місяця. Про це свідчать оновлені ціни на блакитне паливо, які оприлюднили українські газопостачальники.

Також ми писали, що в Україні може зрости ціна на водопостачання та водовідведення у 2024 році. Вартість цієї послуги не переглядали кілька років, хоч на цьому наполягають водоканали.