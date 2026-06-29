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Главная Финансы Оплата до 30 июня: в Газсети сделали важное предупреждение

Оплата до 30 июня: в Газсети сделали важное предупреждение

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 08:50
Деньги аннулируют: что рекомендуют сделать в Газсети до 30 июня
Женщина с документами, квитанции. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

ООО "Газораспределительные сети Украины", входящее в состав Группы "Нафтогаз", обратилось к потребителям природного газа с призывом использовать накопленные средства в рамках программы "Зимняя 1 000" до 30 июня, в противном случае средства на счете будут аннулированы. В частности, клиенты могут расплатиться ими за доставку голубого топлива.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию одного из филиалов Газсети.

Что рекомендуют сделать в Газсети до 30 июня

Как отметили в Газораспределительных сетях, для граждан правительство установило крайний срок использования средств, выделенных еще зимой в размере 1 000 грн. Если их не списать со счета, то они автоматически вернутся в государственную казну.

"Остаток "Зимней 1000" еще на карте? Самое время его использовать. До 30 июня средствами программы можно оплатить услугу распределения природного газа. После этой даты неиспользованные деньги вернутся в госбюджет", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что граждане могут произвести оплату этими средствами за распределение природного газа. Потратить "зимнюю тысячу" на коммунальные услуги можно через мобильное приложение "Куб" или в онлайн-приложениях банков.

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Как произвести оплату за доставку газа "зимней тысячей"

Украинцы могут использовать предоставленные государством средства для оплаты услуги за распределение природного газа всего за несколько минут в приложении "Куб". Для этого необходимо:

  • добавить карту "Национальный кэшбэк" в Apple Pay/Google Pay;
  • выбрать соответствующую карту при оплате.

Также оплатить можно с помощью онлайн-банкинга. Для этого нужно:
авторизоваться в приложении банка или войти в аккаунт в браузере;

  • выбрать раздел "Платежи", а затем "Коммунальные услуги";
  • ввести реквизиты получателя (ЕГРПОУ, IBAN, номер счета);
  • выбрать из списка карт для оплаты карту "Нацкэшбэк";
  • сохранить платеж и нажать "Оплатить".

В  Газсети отметили, что стоит воспользоваться доступными средствами в последний день, чтобы иметь возможность произвести расчет.

Также там добавили, что программа "Национальный кэшбэк" будет продлена: в июле стартует ее новый этап.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Нафтогазе предложили клиентам перейти на новый способ оплаты и контроля счетов. Речь идет об электронных квитанциях в приложении "Куб". В нем уже с 10-го числа каждого месяца доступен аналог квитанций, тогда как бумажные отправляют после 20-го. Это позволит расплачиваться за газ проще.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиентам Нафтогаза рекомендовали приобрести устройство, обеспечивающее регулярный контроль качества воздуха и возможных утечек газа. Такой совет важен тем, у кого в доме есть газовые плиты. В частности, существуют недорогие и надежные сигнализаторы газа. Они обеспечат безопасность в доме.

деньги газ Газсети
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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