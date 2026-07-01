Операции в терминалах ПриватБанка: какие проблемы могут ожидать

Банковская карта в руках, отделение банка. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Некоторые клиенты государственного "ПриватБанка" жалуются на некорректную работу терминалов при пополнении карточного счета наличными. Во время одной из таких операций устройство после зачисления показало неполную сумму.

Об этом говорится в одном из сообщений на сайте Минфин, передают Новини.LIVE.

Подробнее о проблемах с терминалами ПриватБанка

Как следует из сообщения, простая операция по пополнению счета в терминале ПриватБанка обернулась длительной проблемой. Клиент внес на счет сумму в размере 5 000 грн (10 купюр по 500 грн), однако устройство по неизвестным причинам показало зачисленную сумму в размере 3 000 грн. Мужчина отменил операцию из-за неучета внесенных 2 000 грн, однако терминал вернул только 3 000 грн.

"Терминал вернул мне 3 000 грн (6 купюр), а 2 000 грн (4 купюры по 500) просто оставил себе. Я сразу обратился на линию 3700, где зарегистрировали мою заявку на возврат средств. После недели долгого ожидания по заявке № 31642519 мне отказали, аргументируя это тем, что после инкассации "излишков не выявлено", — говорится в обращении.

Гражданин повторно обратился в службу поддержки, где ему пообещали провести "более подробную проверку", однако он не уверен, что ситуация разрешится. Считает, что если после обычной инкассации и проверки основных кассет деньги не обнаружили, то, по его предположению, они могли застрять в сбросной кассете или непосредственно в тракте подачи купюр после того, как он нажал "Отменить".

Что говорят о работе терминалов в ПриватБанке

Ранее в банке предупреждали, что во время перебоев с электричеством могут возникнуть трудности в работе терминалов. Если такое произошло, советовали следовать такому алгоритму действий:

Необходимо сразу обратиться в службу поддержки банка по номеру 3700, в Приват24 или в онлайн-чат; Сфотографировать номер устройства, указать точный адрес; Указать, с какой карты проводилась операция, какова была сумма и примерное время; В случае оставления карты в банкомате — требуется немедленная блокировка и замена на новую.

Что касается процедуры возврата средств, то она может быть недлительной, ведь инкассацию устройств проводят раз в неделю, а потому в случае обнаружения излишка средства возвращают за считанные дни.

В более сложных случаях, в частности, когда деньги были утрачены другого банка, процесс возврата займет больше времени. После подачи заявки на проверку может пройти от 5 до 30 дней. Максимальный срок процедуры может составить 180 суток.

В ПриватБанке рассказали, как снизить риски потери денег в терминалах/банкоматах:

не рекомендуют совершать операции в незнакомых банкоматах;

советуют снимать деньги через устройства банка, выпустившего карту;

наиболее надежно снимать деньги внутри помещения отделения банка;

не рекомендуют проводить операции на крупные суммы денег.

Еще Новини.LIVE писали, как избежать угроз для детских карт ПриватБанка. Там отметили, что для обеспечения безопасности денег на счетах необходимо соблюдать несколько базовых правил. В частности, финансовая безопасность для детей начинается с включения 2FA — обязательной двухфакторной аутентификации в почте и в банке.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ПриватБанке сообщили, что осуществлять переводы Western Union из Германии в Украину теперь можно через почту без оплаты за услугу. Такая возможность доступна во всех отделениях оператора Deutsche Post в любой части страны.