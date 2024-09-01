Чем выгоднее отапливать жилье в 2024 году — цены на газ, электроэнергию и дрова в Украине

Деньги и коммунальные платежи. Фото: УНІАН

Цены на отопление в Украине варьируются в зависимости от источника энергии. В условиях роста расходов украинцы активно ищут более выгодные варианты, сравнивая газовое, электрическое и дровяное отопление.

О том, чем выгоднее отапливать жилье, рассказывает ГазПравда.

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Газовое отопление

На сегодняшний день газ является, возможно, единственным энергоресурсом, цена которого для бытовых потребителей осталась неизменной. Стоимость одного кубометра газа составляет 7,96 грн, что можно округлить до 8 грн за куб. Для отопления и горячего водоснабжения дома площадью 100 квадратных метров в период с октября по апрель среднестатистическое домохозяйство использует около 2 тысяч кубометров газа, что при текущей цене составляет около 16 тысяч грн. Однако система отопления также нуждается в электроэнергии для своей работы.

Хозяева могут самостоятельно оценить ориентировочное потребление электричества для газовой системы отопления, используя данные технического паспорта котла. Важно также учесть потребление электроэнергии циркуляционных насосов, которые могут потребовать от 20 до 150 Вт в час. В системах с двухконтурным котлом может быть несколько насосов: один для отопления радиаторов, другой для подачи горячей воды. Если котёл потребляет 150 Вт в час, реальное потребление часто не превышает 70% этой цифры из-за сменного рабочего режима.

Ориентировочно домохозяйство использует около 450 кВт электроэнергии за отопительный сезон, что при цене 4,32 грн/кВт×ч обойдется примерно в 2 тыс. грн.

Следовательно, домохозяйство площадью 100 квадратных метров потратит за отопительный сезон минимум 18 тыс. грн (16 тыс. грн на газ и 2 тыс. грн на электричество). Владельцам таких домов следует рассмотреть бесперебойные источники энергии, чтобы обеспечить непрерывную работу системы отопления при отключении электроэнергии.

Отопление электричеством

Электроотопительные системы имеют разные типы и технические параметры, и их потребности в электричестве варьируются. К примеру, домохозяйство площадью 100 квадратных метров, оборудованное электроотопительными приборами, может потреблять около 19 000 кВт*ч электроэнергии за осенне-зимний период. Это рассчитано на основе калорийности газа и перевода единиц измерения энергии.

Согласно правительственному решению от 31 мая 2024 года, для домохозяйств, потребляющих более 2000 кВтч в месяц, стоимость электроэнергии составляет 4,32 грн/кВтч. Таким образом, обогрев дома площадью 100 квадратных метров с использованием сетевого электричества обойдется более чем в 80 тыс. грн за сезон .

Дровяное отопление

Порода дров определяет их теплотворность и соответственно расходы на отопительный сезон. Твердые дрова, такие как дубовые, имеют более высокую теплотворность и потребляются меньшими объемами, чем хвойные или мягкие дрова, которые хотя и дешевле, но менее эффективны и имеют высокую смолистость, что может загрязнять дымоход.

Качество дров также важно. Лучше всего использовать сухие дрова с влажностью до 20%, чтобы обеспечить эффективную работу котла. Например, дубовые дрова с такой влажностью обладают теплотворностью около 2900 кВтч/м³, тогда как сосна — около 1800 кВтч/м³, что означает большие затраты на дрова хвойных пород.

Для дома площадью 100 квадратных метров понадобится примерно 15 кубометров дубовых дров за сезон, который обойдется в среднем в 30 тыс. грн.

Твердотопливные котлы могут работать без электричества только в гравитационных системах отопления, требующих ручной регулировки. Более современные автоматизированные системы требуют бесперебойного питания, в противном случае есть риск поломки котла. Поэтому владельцам таких систем следует рассмотреть альтернативные источники электричества для обеспечения бесперебойной работы.

Количество электричества для твердотопливного котла аналогично газовому котлу и составляет примерно 450 кВт, что по цене электричества примерно 2 тыс. грн за сезон.

Чем выгоднее отапливать жилье

Итак, подытожим затраты на отопление для дома площадью 100 квадратных метров на осенне-зимний период:

Газовое отопление: около 20 тыс. грн.

около 20 тыс. грн. Электрическое отопление: 80 тыс. грн.

80 тыс. грн. Твердотопливное (на дубовых дровах): около 30 тыс. грн.

Эти цифры ориентировочные и могут варьироваться в зависимости от региона и конкретных условий. Уменьшить затраты можно, снижая внутреннюю температуру, организуя доставку древесины собственным транспортом, устанавливая двухзонный счетчик электричества и потребляя электричество ночью по сниженной цене и т.д.

Пока газовое отопление выглядит как самый выгодный вариант. Однако хозяевам следует позаботиться о резервных источниках электричества, чтобы избежать проблем с отоплением при возможных перебоях в электроснабжении.

Что еще нужно знать

Напомним, жителям прифронтовых территорий Украины окажут денежную помощь для приобретения твердого топлива в размере 21 тыс. грн. Соответствующее решение правительство приняло 30 августа.

Также мы писали, что в Украине в этом месяце домохозяйствам, у которых изменились доходы, произвели автоматический перерасчет жилищных субсидий. В то же время, осенью размер пособия еще больше вырастет.