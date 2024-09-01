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Опалення в Україні — чим вигідніше обігрівати житло

1 вересня 2024 10:50
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Чим вигідніше опалювати житло у 2024 році — ціни на газ, електроенергію та дрова в Україні
Гроші та комунальні платіжки. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ціни на опалення в Україні варіюються залежно від джерела енергії. В умовах зростання витрат, українці активно шукають більш вигідні варіанти, порівнюючи газове, електричне та дров'яне опалення.

Про те, чим вигідніше опалювати житло, розповідає ГазПравда.

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Газове опалення

На сьогодні газ є, можливо, єдиним енергоресурсом, ціна якого для побутових споживачів залишилася незмінною. Вартість одного кубометра газу становить 7,96 грн, що можна округлити до 8 грн за куб. Для опалення та гарячого водопостачання будинку площею 100 квадратних метрів у період з жовтня по квітень середньостатистичне домогосподарство використовує близько 2 тисяч кубометрів газу, що при поточній ціні складає близько 16 тисяч грн. Однак система опалення також потребує електроенергії для своєї роботи.

Господарі можуть самостійно оцінити орієнтовне споживання електрики для газової системи опалення, використовуючи дані з технічного паспорта котла. Важливо також врахувати споживання електроенергії циркуляційних насосів, які можуть потребувати від 20 до 150 Вт за годину. У системах з двоконтурним котлом можуть бути кілька насосів: один для опалення радіаторів, інший для подачі гарячої води. Якщо котел споживає 150 Вт за годину, реальне споживання часто не перевищує 70% цієї цифри через змінний робочий режим.

Орієнтовно, домогосподарство використає близько 450 кВт електроенергії за опалювальний сезон, що при ціні 4,32 грн/кВт×год обійдеться приблизно в 2 тис. грн.

Отже, домогосподарство площею 100 квадратних метрів витратить за опалювальний сезон мінімум 18 тис. грн (16 тис. грн на газ і 2 тис. грн на електрику). Власникам таких будинків варто розглянути безперебійні джерела енергії, щоб забезпечити неперервну роботу системи опалення під час відключень електроенергії.

Опалення електрикою

Електроопалювальні системи мають різні типи та технічні параметри, і їх потреби в електриці варіюються. Для прикладу, домогосподарство площею 100 квадратних метрів, обладнане електроопалювальними приладами, може споживати близько 19 000 кВт*год електроенергії за осінньо-зимовий період. Це розраховано на основі калорійності газу та переведення одиниць виміру енергії.

Згідно з урядовим рішенням від 31 травня 2024 року, для домогосподарств, що споживають понад 2000 кВтгод на місяць, вартість електроенергії становить 4,32 грн/кВтгод. Таким чином, обігрів будинку площею 100 квадратних метрів з використанням мережевої електрики обійдеться в понад 80 тис. грн за сезон.

Дров'яне опалення

Порода дров визначає їх теплотворність і, відповідно, витрати на опалювальний сезон. Тверді дрова, такі як дубові, мають вищу теплотворність і споживаються меншими обсягами, ніж хвойні чи м'які дрова, які хоч і дешевші, але менш ефективні та мають високу смолистість, що може забруднювати димар.

Якість дров також є важливою. Найкраще використовувати сухі дрова з вологістю до 20%, щоб забезпечити ефективну роботу котла. Наприклад, дубові дрова з такою вологістю мають теплотворність близько 2900 кВтгод/м³, тоді як сосна — близько 1800 кВтгод/м³, що означає більші витрати на дрова хвойних порід.

Для будинку площею 100 квадратних метрів знадобиться приблизно 15 кубометрів дубових дров за сезон, що обійдеться в середньому в 30 тис. грн.

Твердопаливні котли можуть працювати без електрики тільки в гравітаційних системах опалення, що потребують ручного регулювання. Більш сучасні автоматизовані системи вимагають безперебійного живлення, інакше є ризик поломки котла. Тому власникам таких систем слід розглянути альтернативні джерела електрики для забезпечення безперебійної роботи.

Кількість електрики для твердопаливного котла аналогічна до газового котла і складає приблизно 450 кВт, що за ціною електрики приблизно 2 тис. грн за сезон.

Чим вигідніше опалювати житло

Отже, підсумуємо витрати на опалення для будинку площею 100 квадратних метрів на осінньо-зимовий період:

  • Газове опалення: близько 20 тис. грн.
  • Електричне опалення: до 80 тис. грн.
  • Твердопаливне (на дубових дровах): приблизно 30 тис. грн.

Ці цифри є орієнтовними і можуть варіюватися в залежності від регіону та конкретних умов. Зменшити витрати можна, знижуючи внутрішню температуру, організовуючи доставку деревини власним транспортом, встановлюючи двозонний лічильник електрики та споживаючи електрику вночі за зниженою ціною тощо.

Наразі газове опалення виглядає як найвигідніший варіант. Проте господарям варто подбати про резервні джерела електрики, щоб уникнути проблем з опаленням при можливих перебоях в електропостачанні.

Що ще треба знати

Нагадаємо, мешканцям прифронтових територій України нададуть грошову допомогу для придбання твердого палива у розмірі 21 тис. грн. Відповідне рішення Уряд ухвалив 30 серпня.

Також ми писали, що в Україні цього місяця домогосподарствам, у яких змінились доходи, здійснили автоматичний перерахунок житлових субсидій. Водночас, восени розмір допомоги ще більше зросте.

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