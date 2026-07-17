ООН предоставит украинцам по 12 300 грн: кто попал в список

Женщина за компьютером, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В июле 2026 года Агентство ООН по делам беженцев, являющееся глобальной межправительственной организацией, которая посвящает свою деятельность спасению жизней, защите беженцев и внутренне перемещенных лиц, принимает заявки на денежную помощь от жителей одной из областей, которая существенно страдает от российских обстрелов. Заявители могут получить один из видов выплат: в размере 10 800 и 12 300 грн.

О том, кто может оформить выплаты, сообщают Новини.LIVE.

Кто и где может подать заявку на финансовую помощь от Агентства ООН

Летом Агентство ООН по делам беженцев начало сбор информации для предоставления финансовой помощи людям, пострадавшим в результате военных действий, в Сумах и области. В рамках программы претендовать на помощь смогут граждане, относящиеся хотя бы к одной из приведенных ниже категорий:

Категория №1: Домохозяйства, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть постоянное место жительства и вернулись из-за границы в Украину (после 24 февраля 2022 года). Обязательное условие: возвращение произошло не ранее чем 3 месяца назад и не позднее чем 1 год назад.

Категория № 2: Домохозяйства, которые прибыли на место постоянного проживания после вынужденного выезда в другие регионы Украины, вызванного военными действиями (после 24.02.2022 года). Условие: возвращение произошло не ранее чем три месяца назад и не позднее года назад.

Категория №3: Домохозяйства, которые переехали и получили официальный статус внутренне перемещенного лица в период от 46 дней до 6 месяцев назад в связи с угрозой жизни, обстрелами или обязательной эвакуацией.

Категория №4: Домохозяйства, которые фактически переехали и оформили официальный статус переселенца в течение периода до 45 дней из-за угрозы жизни, вражеских атак или вынужденной эвакуации.

Важно соблюсти социально-экономический критерий для всех вышеперечисленных категорий — среднемесячный доход на одного человека должен быть не более 8 300 грн.

Как зарегистрироваться в программе денежной помощи

Граждане, которые подпадают под вышеуказанные условия и желают получить финансовую помощь от Агентства ООН по делам беженцев, должны подать заявку на запись в электронную очередь в регистрационный центр программы "Денежная помощь от УВКБ ООН" в Сумах.

Также открыта запись в очередь на прием в городе Тростянец Сумской области на 20 июля 2026 года (понедельник). Регистрация осуществляется по телефону 063 182 68 38.

Для граждан в других городах также будет доступна помощь. Информация о выездах мобильных групп обновляется ежедневно в Telegram-канале организации.

Также важно заранее подготовить документы для окончательной регистрации (оригиналы):

паспорт и идентификационный код;

справку о переселенце (подтверждение факта переселения);

свидетельства о рождении детей (при наличии);

номер банковской карты (IBAN);

документы, подтверждающие инвалидность или опеку.

Размер денежной помощи будет колебаться от 10 800 до 12 300 грн (для каждого члена семьи) в зависимости от срока перемещения.

"Обратите внимание: заполнение этой формы является лишь записью в электронную очередь в пункт сбора данных в г. Сумы. Окончательное решение о выплате принимается только после личного собеседования со специалистом фонда", — добавили организаторы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области пострадавшие от войны домохозяйства могут оформить денежную помощь в размере более 40 000 грн. Такая возможность, в частности, доступна внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью и гражданам в возрасте старше 60 лет. Средства можно использовать, в том числе, на кролиководство, козоводство и другие виды животноводства.

Еще Новини.LIVE сообщали, что украинцам выплачивают по 26 700 грн в одной из прифронтовых областей. Средства предоставляет Всемирная продовольственная программа ООН. Их можно будет использовать на покупку необходимых товаров, удобрений и инвентаря. Приоритет при предоставлении выплат будет отдаваться домохозяйствам, находящимся в уязвимом положении.