Курс доллара в Украине на 26 февраля — официальные данные от банков и обменников

Пункт обмена валют в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

За минувшие сутки на валютном рынке обновился курс доллара. Стоимость американской валюты в обменниках немного снизилась.

Новини.LIVE рассказывают, какой курс доллара установили банки и обменники на среду, 26 февраля.

Читайте также:

Курс доллара в обменниках

По состоянию на 26 февраля доллары в обменниках покупают в среднем по 41,49 гривны, что на 2 копейки ниже, чем предыдущим днем. Продают валюту США по 41,80 гривны. Это также на 2 копейки ниже чем 25 февраля.

Курс доллара в банках

На утро 26 февраля покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,45 гривны — без изменений относительно предыдущего дня. Продают доллар банки в среднем по 42,03 гривны (+3 копейки).

Курс доллара в кассах банков Украины:

ПриватБанк: покупка — 41,35, продажа — 41,95;

ПУМБ: покупка — 41,50, продажа — 42,10;

Райффайзен Банк: покупка — 41,40, продажа — 41,88;

Сенс Банк: покупка — 41,55, продажа — 41,95;

Укрсиббанк: покупка — 41,45, продажа — 42,00;

Кредобанк: покупка — 41,51, продажа — 41,98;

Таскомбанк: покупка — 41,55, продажа — 42,10;

А-Банк: покупка — 41,50, продажа — 42,10;

ПроКредит Банк: покупка — 41,55, продажа — 42,00;

МТБ Банк: покупка — 41,40, продажа — 41,95;

Глобус: покупка — 41,40, продажа — 42,00;

Аккордбанк: покупка — 41,45, продажа — 41,95;

Банк Львов: покупка — 41,67, продажа — 41,75;

Коминбанк: покупка — 41,40, продажа — 42,05;

Клиринговый Дом: покупка — 41,50, продажа — 42,00.

Курс американской валюты колеблется в зависимости от соотношения спроса и предложения. Эксперты обнаружили, в какой период года доллар традиционно растет в стоимости.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже три года. За это время курс доллара вырос с 28,98 грн/долл. до 42,28 грн/долл. Национальный банк отошел от фиксированного курсообразования, что способствовало формированию восходящего тренда.