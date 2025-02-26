Курс доллара в Украине на 26 февраля — официальные данные от банков и обменников

Обновленный курс в обменниках — где выгоднее продать доллары
За минувшие сутки на валютном рынке обновился курс доллара. Стоимость американской валюты в обменниках немного снизилась.
Новини.LIVE рассказывают, какой курс доллара установили банки и обменники на среду, 26 февраля.
Курс доллара в обменниках
По состоянию на 26 февраля доллары в обменниках покупают в среднем по 41,49 гривны, что на 2 копейки ниже, чем предыдущим днем. Продают валюту США по 41,80 гривны. Это также на 2 копейки ниже чем 25 февраля.
Курс доллара в банках
На утро 26 февраля покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,45 гривны — без изменений относительно предыдущего дня. Продают доллар банки в среднем по 42,03 гривны (+3 копейки).
Курс доллара в кассах банков Украины:
- ПриватБанк: покупка — 41,35, продажа — 41,95;
- ПУМБ: покупка — 41,50, продажа — 42,10;
- Райффайзен Банк: покупка — 41,40, продажа — 41,88;
- Сенс Банк: покупка — 41,55, продажа — 41,95;
- Укрсиббанк: покупка — 41,45, продажа — 42,00;
- Кредобанк: покупка — 41,51, продажа — 41,98;
- Таскомбанк: покупка — 41,55, продажа — 42,10;
- А-Банк: покупка — 41,50, продажа — 42,10;
- ПроКредит Банк: покупка — 41,55, продажа — 42,00;
- МТБ Банк: покупка — 41,40, продажа — 41,95;
- Глобус: покупка — 41,40, продажа — 42,00;
- Аккордбанк: покупка — 41,45, продажа — 41,95;
- Банк Львов: покупка — 41,67, продажа — 41,75;
- Коминбанк: покупка — 41,40, продажа — 42,05;
- Клиринговый Дом: покупка — 41,50, продажа — 42,00.
Курс американской валюты колеблется в зависимости от соотношения спроса и предложения. Эксперты обнаружили, в какой период года доллар традиционно растет в стоимости.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже три года. За это время курс доллара вырос с 28,98 грн/долл. до 42,28 грн/долл. Национальный банк отошел от фиксированного курсообразования, что способствовало формированию восходящего тренда.
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