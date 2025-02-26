Курс долара в Україні на 26 лютого — офіційні дані від банків та обмінників

Оновлений курс в обмінниках — де вигідніше продати долари
За минулу добу на валютному ринку оновився курс долара. Вартість американської валюти в обмінниках трохи знизилась.
Новини.LIVE розповідають, який курс долара встановили банки та обмінники на середу, 26 лютого.
Курс долара в обмінниках
Станом на 26 лютого долари в обмінниках купують в середньому по 41,49 гривні, що на 2 копійки нижче, ніж попереднього дня. Продають валюту США по 41,80 гривні. Це також на 2 копійки нижче, ніж 25 лютого.
Курс долара у банках
На ранок 26 лютого купівля долара у банках становить у середньому по 41,45 гривні — без змін відносно попереднього дня. Продають долар банки в середньому по 42,03 гривні (+3 копійки).
Курс долара у касах банків України:
- ПриватБанк: купівля — 41,35, продаж — 41,95;
- ПУМБ: купівля — 41,50, продаж — 42,10;
- Райффайзен Банк: купівля — 41,40, продаж — 41,88;
- Сенс Банк: купівля — 41,55, продаж — 41,95;
- Укрсиббанк: купівля — 41,45, продаж — 42,00;
- Кредобанк: купівля — 41,51, продаж — 41,98;
- Таскомбанк: купівля — 41,55, продаж — 42,10;
- А-Банк: купівля — 41,50, продаж — 42,10;
- ПроКредит Банк: купівля — 41,55, продаж — 42,00;
- МТБ Банк: купівля — 41,40, продаж — 41,95;
- Глобус: купівля — 41,40, продаж — 42,00;
- Акордбанк: купівля — 41,45, продаж — 41,95;
- Банк Львів: купівля — 41,67, продаж — 41,75;
- Комінбанк: купівля — 41,40, продаж — 42,05;
- Кліринговий Дім: купівля — 41,50, продаж — 42,00.
Курс американської валюти коливається залежно від співвідношення попиту та пропозиції. Експерти виявили, в який період року долар традиційно зростає у вартості.
Повномасштабна війна в Україні триває вже три роки. За цей час курс долара зріс з 28,98 грн/дол. до 42,28 грн/дол. Національний банк відійшов від фіксованого курсоутворення, що сприяло формуванню висхідного тренду.
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