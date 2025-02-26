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Оновлений курс в обмінниках — де вигідніше продати долари

26 лютого 2025 12:00
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Курс долара в Україні на 26 лютого — офіційні дані від банків та обмінників
Пункт обміну валют у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

За минулу добу на валютному ринку оновився курс долара. Вартість американської валюти в обмінниках трохи знизилась.

Новини.LIVE розповідають, який курс долара встановили банки та обмінники на середу, 26 лютого.

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Курс долара в обмінниках

Станом на 26 лютого долари в обмінниках купують в середньому по 41,49 гривні, що на 2 копійки нижче, ніж попереднього дня. Продають валюту США по 41,80 гривні. Це також на 2 копійки нижче, ніж 25 лютого.

Курс долара у банках

На ранок 26 лютого купівля долара у банках становить у середньому по 41,45 гривні — без змін відносно попереднього дня. Продають долар банки в середньому по 42,03 гривні (+3 копійки).

Курс долара у касах банків України:

  • ПриватБанк: купівля — 41,35, продаж — 41,95;
  • ПУМБ: купівля — 41,50, продаж — 42,10;
  • Райффайзен Банк: купівля — 41,40, продаж — 41,88;
  • Сенс Банк: купівля — 41,55, продаж — 41,95;
  • Укрсиббанк: купівля — 41,45, продаж — 42,00;
  • Кредобанк: купівля — 41,51, продаж — 41,98;
  • Таскомбанк: купівля — 41,55, продаж — 42,10;
  • А-Банк: купівля — 41,50, продаж — 42,10;
  • ПроКредит Банк: купівля — 41,55, продаж — 42,00;
  • МТБ Банк: купівля — 41,40, продаж — 41,95;
  • Глобус: купівля — 41,40, продаж — 42,00;
  • Акордбанк: купівля — 41,45, продаж — 41,95;
  • Банк Львів: купівля — 41,67, продаж — 41,75;
  • Комінбанк: купівля — 41,40, продаж — 42,05;
  • Кліринговий Дім: купівля — 41,50, продаж — 42,00.

Курс американської валюти коливається залежно від співвідношення попиту та пропозиції. Експерти виявили, в який період року долар традиційно зростає у вартості.

Повномасштабна війна в Україні триває вже три роки. За цей час курс долара зріс з 28,98 грн/дол. до 42,28 грн/дол. Національний банк відійшов від фіксованого курсоутворення, що сприяло формуванню висхідного тренду.

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