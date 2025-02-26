Курс долара в Україні на 26 лютого — офіційні дані від банків та обмінників

Пункт обміну валют у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

За минулу добу на валютному ринку оновився курс долара. Вартість американської валюти в обмінниках трохи знизилась.

Новини.LIVE розповідають, який курс долара встановили банки та обмінники на середу, 26 лютого.

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Курс долара в обмінниках

Станом на 26 лютого долари в обмінниках купують в середньому по 41,49 гривні, що на 2 копійки нижче, ніж попереднього дня. Продають валюту США по 41,80 гривні. Це також на 2 копійки нижче, ніж 25 лютого.

Курс долара у банках

На ранок 26 лютого купівля долара у банках становить у середньому по 41,45 гривні — без змін відносно попереднього дня. Продають долар банки в середньому по 42,03 гривні (+3 копійки).

Курс долара у касах банків України:

ПриватБанк: купівля — 41,35, продаж — 41,95;

ПУМБ: купівля — 41,50, продаж — 42,10;

Райффайзен Банк: купівля — 41,40, продаж — 41,88;

Сенс Банк: купівля — 41,55, продаж — 41,95;

Укрсиббанк: купівля — 41,45, продаж — 42,00;

Кредобанк: купівля — 41,51, продаж — 41,98;

Таскомбанк: купівля — 41,55, продаж — 42,10;

А-Банк: купівля — 41,50, продаж — 42,10;

ПроКредит Банк: купівля — 41,55, продаж — 42,00;

МТБ Банк: купівля — 41,40, продаж — 41,95;

Глобус: купівля — 41,40, продаж — 42,00;

Акордбанк: купівля — 41,45, продаж — 41,95;

Банк Львів: купівля — 41,67, продаж — 41,75;

Комінбанк: купівля — 41,40, продаж — 42,05;

Кліринговий Дім: купівля — 41,50, продаж — 42,00.

Курс американської валюти коливається залежно від співвідношення попиту та пропозиції. Експерти виявили, в який період року долар традиційно зростає у вартості.

Повномасштабна війна в Україні триває вже три роки. За цей час курс долара зріс з 28,98 грн/дол. до 42,28 грн/дол. Національний банк відійшов від фіксованого курсоутворення, що сприяло формуванню висхідного тренду.