В Украине обновили уведомления о приеме на работу — что это значит для украинцев

Человек держит в руках документы. Фото: УНИАН

В Украине утвердили новую форму для уведомления о приеме на работу. Этот документ работодатели предоставляют налоговикам.

Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Он сообщил, что в документе отныне будет содержаться информация о гражданстве работника. Изменения правительство ввело для того, чтобы работодатели вели учет трудоустроенных иностранцев и лиц без гражданства. Мельничук также отметил, что изменится как форма уведомления о принятии на работу, так и принципы заключения гиг-контракта.

"Изложено в новой редакции приложение 1 "Сообщение о принятии работника (домашнего работника) на работу/заключение гиг-контракта". Дополнена информация, содержащаяся в сообщении о принятии работника (домашнего работника) на работу/заключение гиг-контракта, которое подается в Государственную налоговую службу, информацией о гражданстве с целью учета трудоустроенных иностранцев и лиц без гражданства", — написал он в своем сообщении.

Кто из украинцев имеет наименьшие зарплаты

На рынке труда в Украине есть профессии, которые предусматривают низкую оплату труда. Например, в 2025 году наименее оплачиваемыми являются:

дворники — им платят, в среднем, от 8 тыс. грн до 9,5 тыс. грн;

уборщики служебных помещений — зарплата колеблется от 8,5 тыс. грн до 10 тыс. грн;

работники кухни и мойщики посуды — зарабатывают от 8 тыс. грн;

машинисты котельных — имеют 9 тыс. или 10 тыс. грн;

почтальоны — около 9 тыс. грн, а в селах — еще меньше;

гардеробщики — получают не более 9,5 тыс. грн.

Отметим, что показатель средней зарплаты в Украине в начале 2025 года составляет почти 23 тыс. грн. Однако некоторым украинцам работодатели предлагают значительно более выгодные условия.

Также мы рассказывали, предлагают ли учителям работу с высокой зарплатой. Профессия учителя в Украине всегда считалась одной из наименее оплачиваемых.